قسم تطوير المنظومة في هواوي يطلق برنامجه الجديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم التطبيقات الناشئة

الوكيل الاخباري - أطلق قسم تطوير المنظومة في هواوي "Huawei Eco-development" الإصدار الأول من برنامجه لدعم التطبيقات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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تم تصميم هذه المبادرة الأولى من نوعها لدعم رواد الأعمال الجدد الذين أطلقوا تطبيقاتهم مؤخرًا في المنطقة، ومساعدتهم على تنمية أعمالهم من خلال الاستفادة من عدد المستخدمين لدى منصة التوزيع الرسمية من هواوي، متجر AppGallery، وهو ثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم، حيث يحتوي على أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في 170 دولة ومنطقة.



بعد دمج تطبيقاتهم في متجر AppGallery باستخدام خدمات هواوي الأساسية للهواتف النقالة Huawei Mobile Services Core (HMS)، ستستفيد الشركات المختارة من الدعم الموسع لفريق هواوي.

يشمل الدعم العديد من المجالات مثل، دعم تكامل التكنولوجيا لتقديم أفضل تطبيق عالي الجودة للمستخدمين، وميزات مجانية على متجر AppGallery وعلى أجهزة هواوي لزيادة اكتساب المستخدمين، وأخيراً، دعم للحملات التسويقية لعرض تطبيقاتهم داخل منصة التوزيع.



ومن بين مجموعة واسعة من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا من مختلف القطاعات، اختار فريق تطوير المنظومة في هواوي أول 15 تطبيقًا للانضمام إلى البرنامج، ومن المقرر إطلاقه على متجر AppGallery خلال شهر نيسان الجاري.

تكمن معايير الاختيار الرئيسية في موقع التطبيق (يقع المقر الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)، ومرحلة دورة حياة التطبيق (المرحلة المبكرة)، وشعبية التطبيق بناءً على احتياجات المستخدمين في فئة تطبيقات معينة.



سيتضمن الإصدار الأول من البرنامج الداعم للتطبيقات الناشئة تطبيقات من فئات مختلفة شائعة بين المستخدمين، مثل التسوق والتعليم والصحة واللياقة والتمويل والطعام والمشروبات والخرائط والملاحة والسفر.

واعتبارًا من نيسان، يمكن لمستخدمي هواوي الاستمتاع بتطبيقات مثل Baaz،Basket.jo ،Breadfast ،Wajeez ، Homzmart،FittiCoin ،Invygo ،Konnash ،Okadoc ،Petra Ride Munch:on ،Swan ،TiLa Online Shopping ، WaffarX وChefaa، والتي ستكون جميعها متاحة للتنزيل من متجر AppGallery.



وبهذه المناسبة، صرح لو جينج، نائب رئيس قسم الشراكات العالمية وتطوير المنظومة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هواوي: "كجزء من استراتيجية هواوي لدعم الشركاء، نحن فخورون بمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق أهداف أعمالهم من خلال منحهم المساعدة التي يحتاجونها داخل مجتمع تطوير التطبيقات.

نحن نؤمن في هواوي أن الشركات الناشئة اليوم هي التطبيقات الشائعة في المستقبل، وسوف نضمن دمجها في متجر AppGallery لتلبية احتياجات مستخدمينا".



تضع هذه المبادرة الجديدة هواوي كشركة نشطة تدعم التحول الرقمي للصناعات والمؤسسات وتلتزم بالاستراتيجية العالمية "المنصة + النظام البيئي"، الذي يعزز التعاون مع مطوري التطبيقات لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين اليوم.

تلعب الشركات الصغيرة التي تتميز بالتطبيقات المحلية دورًا أساسيًا في تطوير AppGallery وإرضاء المستخدم بشكل عام.