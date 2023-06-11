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الأحد، 11-06-2023 10:30 ص

قمة التكنولوجيا المالية تصنف Blinkكأفضل بنك رقمي للعام 2023 وتمنحه جائزة الطاووس

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الوكيل الإخباري - أعلن Blink، البنك الرقمي الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، عن حصوله على جائزة الطاووس كأفضل بنك رقمي للعام 2023، وذلك خلال فعاليات قمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط، التي عقدت في عمان  تحت شعار “النظام الجديد للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية في مجتمع رقمي”.
ويأتي حصول Blink على هذه الجائزة التي صنفته كأفضل مقدم لخدمات وحلول التكنولوجيا المالية الرقمية، وتوظيفه الأمثل للتكنولوجيا لتوفير تجربة وخدمة عملاء استثنائية، بعد التأكد من تلبية Blink لعدد من مقاييس الجائزة والتي منها؛ مدى التأثير والتفاعل بالإضافة الى عوامل الإبداع والتخطيط الاستراتيجي.

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وأعربت الرئيس التنفيذي لـ Blink زين ملحس، عن فخرها بحصول البنك على هذا التقدير والتكريم المميز، والذي يعد ثمرة للجهود المبذولة في دفع مسيرة التحول الرقمي،وفي تعزيز الاشتمال المالي في المملكة وتحقيق الاستقلال المالي
وكان Blink قد ِشارك فيقمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط التي سلطت الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، ودور الابتكار في تعزيز سمعة وربحية المؤسسات المالية، بمشاركة نحو 400 خبير ومتحدث من كبار الرؤساء التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا الرقمية المالية والبنوك،والشركات الدولية، والإقليمية، والمحلية.


وخلال فعاليات القمة، استعرضت ملحس في محاضرة لها أهم خصائص وميزات البنوك الرقمية، التي تعد أحد المكونات الاقتصاد الرقمي الرئيسة، والتي تلعب دوراً فاعلاً في إزالة العوائق التقليدية أمام تنفيذ المعاملات المصرفية،مما يساعد في تقليص جهد العميل وإدارة وقته بكفاءة، إلى جانب مساهمتها غير المباشرة في تجويد الانتقال نحو مجتمع غير نقدي.


وسلطت ملحس خلال محاضرتها الضوء على تجربة Blink المتميزة، الذي يقدم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة عبر منصته الذكية مستهدفاً فيها فئة الشباب عموماً وأصحاب المشاريع المنزلية وطلبة الجامعات وربات البيوت، وذلك للمساهمة في تحقيق الشمول المالي، وتشجيع وتحفيز الادخار، والتخطيط المالي السليم، والارتقاء بتجربة مصرفية رقمية استثنائية.

 




 

 


 

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