كابيتال بنك الراعي الذهبي للملتقى التربوي السنوي لـ الأهلية والمطران

الوكيل الاخباري - تنفيذاً لبرامج مسؤوليته المجتمعية الداعمة لقطاع التعليم، وانطلاقا من إيمانه بأهمية تطوير وتحسين هذا القطاع والنهوض به، أعلن كابيتال بنك – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة للشركات والأفراد – عن تقديم رعايته الذهبية للملتقى التربوي السنوي الذي نظمته "الأهلية والمطران"، يومي السبت والأحد 19- 20/6/2021 تحت عنوان "إعادة صنع الغد: التعلم والتعليم بعد الجائحة".

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وتأتي هذه الرعاية الذهبية من قبل كابيتال بنك تقديراً للدور المميز والرائد التي تسهم به الأهلية والمطران في دعم مسيرة التعلم والتعليم، وتعزيز استراتيجيات التعليم وفق أعلى المعايير الدولية، حيث تحرص الأهلية والمطران على توظيف وتسخير إمكانياتها وقدرات معلميها من أجل تخريج أجيال المستقبل الواعد.



تناولت المحاور الفرعية للملتقى، وهو ملتقى تعليمي سنوي متخصص يتمحور حول المنهجيات والاتجاهات وأفضل الممارسات في عالم التعليم؛ إعادة استكشاف استراتيجيات التعليم والتعلم، وإعادة التفكير في استراتيجيات التقييم، إلى جانب محور إعادة العمل على عافية مجتمع المدرسة، حيث قدّمت بناءً على هذه المحاور 35 جلسة سلّطت الضوء على موضوعات متخصصة ومختلفة باللغتين العربية والإنجليزية والتي حضرها 500 تربوي وتربوية من 17 مؤسسة تعليمية محلية ودولية.



عقد كابيتال بنك خلال الملتقى جلستين للمشاركين تم خلالهما عرض أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يوفرها البنك في السوق المحلي لقطاع الأفراد، والتي تعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية والعملية على أكمل وجه، والتي تم تمكينها رقمياً لتزويدهم بوصول آمن وسهل إلى الخدمات المصرفية اليومية.



تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك يقدم نموذجاً يحتذى بين الشركات والمؤسسات، عن الدور المأمول الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في دعم تنمية المجتمعات المحلية، ودعم جهود المملكة في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة، متجاوزاً بذلك أدواره الاستثمارية والاقتصادية.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كابيتال بنك الإلكتروني: www.capitalbank.jo

للمزيد من المعلومات عن الأهلية والمطران يرجى زيارة: https://ahliyyahmutran.edu.jo/