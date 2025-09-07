لماذا لا نتذكر طفولتنا المبكرة؟.. العلماء يجيبون

الوكيل الإخباري- رغم أن السنوات الأولى تشكّل الأساس لشخصياتنا، إلا أننا لا نتذكرها. فما السبب؟

بحسب العلماء، فإن دماغ الطفل عند الولادة لا يكون مكتملاً، ويشهد نمواً هائلاً في أول عامين، حيث يصل إلى 75% من حجمه النهائي. ومع هذا النمو تتطور قدرات الذاكرة، لكن ليس بشكل يسمح بحفظ الذكريات طويلة الأمد.



دراسة نُشرت في مجلة Science، شملت تصوير أدمغة أطفال بين 4 أشهر وسنتين، أظهرت نشاطاً في منطقة "الحُصين" المسؤولة عن تكوين الذكريات، ما يشير إلى أنهم يُكوّنون ذكريات قصيرة المدى بالفعل.



لكن علماء من جامعة كوينزلاند أوضحوا أن الحُصين لدى الأطفال يُنتج خلايا عصبية جديدة بسرعة كبيرة، ما قد يؤدي إلى "مسح" الذكريات القديمة.



ويُرجّح بعض الباحثين أن هذه الذكريات لا تختفي، بل تبقى في الدماغ لكننا نفقد القدرة على الوصول إليها لاحقًا.