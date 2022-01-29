كابيتال بنك يضاعف أرباحه بنسبة 100% لتصل إلى 61 مليون دينار مع نهاية العام 2021

الوكيل الاخباري - أنهى كابيتال بنك العام 2021 بتحقيق أداء مالي قوي ومتميز، عكسته البيانات المالية الأولية التي أظهرت ارتفاع أرباح البنك الصافية بعد الضرائب بنسبة 100% خلال العام لتصل إلى 61 مليون دينار مقابل 30.3 مليون دينار للعام 2020.

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في حين بلغت نسبة النمو في الأرباح بعد استبعاد كافة العمليات غير المتكررة ومن ضمنها ناتج عملية الاستحواذ على العمليات المصرفية لبنك عوده 70%. وبناءاً عليه، قرر مجلس إدارة البنك التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال.



وأظهرت النتائج المالية الأولية، ارتفاعاً ملحوظاً في أصول المجموعة بنسبة 57% لتبلغ 4.3 مليار دينار مع نهاية العام الماضي مقابل 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2020. فيما ارتفعت صافي محفظة التسهيلات الممنوحة للعملاء في العام 2021 لتصل إلى 2.1 مليار دينار، مقابل 1.4 مليار دينار في نهاية عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 49%. كما سجلت ودائع العملاء أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 65.5% لتصل إلى 2.8 مليار دينار في العام 2021 مقابل 1.7 مليار دينار في العام 2020.



وبحسب النتائج المالية فقد بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين مع نهاية العام الماضي حوالي 14% من صافي الأرباح باستثناء الأرباح غير المتكررة. علماً بأن هذه النتائج الأولية خاضعة لأحكام وموافقة البنك المركزي الأردني.



وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم: "نشعر بالفخر في كابيتال بنك حيال هذه النتائج المالية القوية والمتميزة التي اسفرت عن مضاعفة أرباحنا الصافية مع نهاية العام الماضي"، مشددا أن النتائج "تعكس صلابة وسلامة استراتيجيات البنك ونجاح سياساته الرامية الى التوسع المحلي والإقليمي، وبما ساهم في ترسيخ مكانة البنك الرائدة في السوق المصرفي".



وأشار السالم خلال حديثه، إلى أبرز الانجازات التي حققتها مجموعة كابيتال بنك خلال العام الماضي، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة حصتها السوقية، كإتمام عملية استحواذها على أصول ومطلوبات فروع بنك عوده، وانتقال جميع عمليات هذا الأخير وفروعه العاملة في الأردن والعراق إلى المجموعة، بالإضافة الى التوقيع على اتفاقية "عرض ملزم" للاستحواذ على بنك سوسيته جنرال – الأردن وشراء 100% من أسهم البنك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية الأخرى.



وذكر السالم، أن كابيتال بنك سيعمل على إصدار سندات رأس مال الشق الأول (رأسمال إضافي) Perpetual Bonds)) بقيمة 100 مليون دولار (أي ما يعادل 70 مليون دينار أردني) تصنف ضمن رأس المال الإضافي AT1، وتعد هذه السندات الأولى من نوعها في السوق المصرفي الأردني.



ونوه السالم الى حصول المصرف الأهلي العراقي على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع له في السعودية، وهي الخطوة الأولى من نوعها لمصرف عراقي عامل في القطاع الخاص، مبيناً أن هذا الفرع سيعمل على دعم العلاقات التجارية بين السعودية والعراق والأردن، وتعزيز سبل التبادل التجاري بين الدول الثلاث.



وتمكن المصرف الأهلي العراقي من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال العام الماضي، تمثلت بتسجيله ارتفاعاً ملموساً في حجم الأصول بنسبة 103% لتبلغ 876 مليون دينار أردني مع نهاية العام الماضي مقابل 433 مليون دينار أردني للعام 2020. كما ارتفعت مجموع ودائع العملاء بنسبة 176% لتصل الى 562 مليون دينار أردني في العام 2021 مقارنة ب 203 مليون دينار أردني في العام 2020.



وفيما يتعلق بشركة كابيتال للاستثمارات، فقد ضاعفت الشركة صافي أرباحها بعد الضريبة بعد أن نمت بنسبة 95% لتصل إلى 3.8 مليون دينار، مدعومة بزيادة في حجم الأصول المدارة التي وصلت إلى 425 مليون دولار، بالإضافة الى زيادة في حسابات الوساطة المالية بنسبة 35% مقارنة بالعام 2020.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول:" إن النتائج المالية القوية المتحققة مع نهاية العام الماضي جاءت بفضل تنفيذ استراتيجيتنا وخططنا الطموحة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتي انعكست إيجاباً أيضا على أصول المجموعة التي تخطت حاجز الـ 4 مليارات دينار أردني، كما رفعت من حقوق المساهمين في المجموعة لتصل إلى قرابة 400 مليون دينار".



ويعد كابيتال بنك من البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي وتقديم الحلول المصرفية السباقة في السوق الأردني، والتي تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية والخدمات الرقمية. ومن المزمع أن تشهد الاسابيع القادمة انطلاق البنك الرقمي المتكامل (Neo Bank)، والذي سيحدث تحولاً جذرياً في منظومة الخدمات المالية التقليدية المقدمة لقطاع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوقين الأردني والعراقي وفق أفضل معايير التكنولوجيا المالية.



وبين الغول أن الانجازات المتحققة خلال العام الماضي قد أسهمت في حصول البنك على تصنيف (B1 بنظرة مستقبلية مستقرة) من قبل شركة Moody’s العالمية، حيث يعتبر هذا التقييم من أفضل التقييمات على مستوى البنوك في الأردن.

هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني النهائية.

