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الإثنين، 18-04-2022 02:14 م

كابيتال بنك يطلق حملة "كابيتال لدعوة المعارف" لعملائه الأكثر تميزاً

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الوكيل الاخباري - تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، أطلق كابيتال بنك حملة "كابيتال لدعوة المعارف" لعملائه الأكثر تميزاً لدعوة معارفهم للانضمام للبنك عن طريق فتح حسابات Select أو Private Banking وذلك للاستفادة من مجموعة الخدمات المصرفية والمالية المتكاملة التي يقدمها البنك.

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وبموجب هذه الحملة، سيحصل العميل الحالي الذي يدعو أحد معارفه لفتح حساباً جارياً أو حساب توفير Private Banking وإيداع مبلغ 250 ألف دينار في الحساب، وتفعيل البطاقة الائتمانية، أو أن يقوم بربط وديعة بقيمة 300 ألف دينار لمدة 12 شهراً وتفعيل البطاقة الائتمانية، على مكافأة بقيمة 750 دينار لكل منهما، وعلى 8 الاف دينار إضافية للعميل الحالي مقابل كل 5 عملاء جدد يتماستقطابهم خلال فترة الحملة.


كما سيحصل العميل عند دعوة أحد معارفه لفتح حسابجارٍ أو حساب توفيرSelect، وإيداع مبلغ 50 ألف دينار في الحساب، وتفعيل البطاقة الائتمانية، أو أن يقوم بربط وديعة بقيمة 130 ألف دينار لمدة 12 شهراً وتفعيل البطاقة الائتمانية، على 300 دينار مكافأة لكل منهما، وعلى 2200 دينار إضافية له مقابل كل 5 عملاء جدد يتم استقطابهم خلال فترة الحملة.


وأوضح رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة كابيتال بنك محمد عثمان، أن أهداف هذه الحملة تتناغم مع خطط كابيتال بنك في توسعة قاعدة عملائه التي شهدت نمواً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، موضحاً أن إشراك هذه الفئة من العملاء في الحملة يأتي في ضوء معرفتهم بمجموعة الخدمات والحلول المميزة والمتكاملة التي تقدم لهم، ما يحفزهم على دعوة معارفهم للاستمتاع بهذه المزايا أيضا.


ويقدم برنامجي Select وPrivate Banking باقة متنوعة من المميزات المصرفية والحلول المالية والاستثمارية التي صممت خصيصاً لترتقي بتطلعات عملاء كابيتال بنك وتثري تجاربهم معه، إضافة إلى تميز البرنامجين بخدمة العملاء في مكاتب متخصصة متواجدة ضمن عدد من الفروع، إلى جانب مركز خدمة العملاء الرئيسي المتواجد في منطقة عبدون.

 




 

 


 

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