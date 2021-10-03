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الأحد، 03-10-2021 01:23 م

كابيتال بنك يعلن اسم الرابح الأول بجائزة حساب توفير "طريقك دهب" الكبرى والبالغ قيمتها 100 ألف دينار

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الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك في احتفالية أقامها في سيتي مول يوم السبت 2 تشرين الأول، عن اسم الرابح الأول بالجائزة الكبرى الأولى لحساب توفير"طريقك دهب" والبالغ قيمتها 100 ألف دينار عن شهر أيلول، والتي فاز بها (محمدصالح فرج).

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وأطلق البنك في تموز الماضي حملة ترويجية لحسابات التوفير مع فرص مرتفعة ومميزة للفوز بالنقد بهدف تشجيع عملائه الحاليين على الإدخار وتنمية رصيد حساباتهم، وتحفيز العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لديه.


ويتيح كابيتال بنك لأصحاب حسابات التوفير الحاليين والمحتملين المؤهلين للاشتراك بالسحب، فرصاً للفوز بـمجموعة من الجوائز النقدية اليومية والأسبوعية والشهرية والموسمية تصل إلى 5 الآف دينار لخمس رابحين شهرياً، وجائزتين كبريين تقدم لفائزين قيمة كل منهما 100 ألف دينار (في شهري أيلول، وكانون الثاني).


وهنأ رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، محمد عثمان الرابح بالجائزة الكبرى، وقال:" تأتي حملة جوائز حسابات التوفير منسجمة وأهداف البنك في توسيع قاعدة عملائه المتنامية وتلبية متطلباتهم ورغباتهم من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع ثقافة الادخار لدى عملائنا وحثهم على تنمية أرصدة مدخراتهم وزياد ثرواتهم وبما يضمن لهم العيش الكريم في المستقبل".


وأضاف عثمان أن هذه الحملة تعد الأكبر على مستوى البنك سواء من ناحية عدد الجوائز أو الفرص المضمونة وفقاً لمعدل رصيد الحساب السنوي ولضوابط وشروط الحساب، وتهدف الى تعزيز الثقافة الإيجابية للتوفيرلتلبية تطلعات العملاء المستقبلية من تعليم واستثمار وادخار، وأية أهداف أخرى للعميل.


ومن الجدير بالذكر بأن كابيتال بنك أطلق حملة أخرى لحسابات التوفير، سيكافئ من خلالها العميلين الذين يوجها أكبر عدد من الدعوات لأهلهما وأصدقائهما لفتح حسابات لدى البنك، بسيارتي Range Rover Sport 2021، سيتم تقديمهما في كانون الأول بالتزامن مع نهاية الحملة.

 

ويتوجب على العملاء فتح حساباتهم عن طريق رقم الواتساب الرسمي التابع لكابيتال بنك 065100220.

 




 

 


 

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