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الثلاثاء، 01-12-2020 01:13 م

كابيتال بنك يوقع اتفاقية باقة الأعمال لمساعدة عملائه من الشركات في ترويج وتسويق منتجاتهم على السوق المفتوح

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الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك وشركة السوق المفتوح عن توقيعهما اتفاقية "باقة الأعمال" بهدف مساعدة عملاء البنك من الشركات الكبرى، والشركات المتوسطة والصغيرة في الترويج والتسويق لأعمالها ومنتجاتها عبر موقع السوق المفتوح الإلكتروني.

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وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول، وعضو مجلس إدارة شركة السوق المفتوح عديّ السلامين، استكمالاً للدور الريادي والمميز الذي يلعبه كابيتال بنك في دعم قطاع الشركات، وحرصه الدائم على تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات ومتطلبات وتطلعات هذه الشركات من جهة وخدمة عملائهم من جهة أخرى.


بموجب الاتفاقية، سيتيح البنك لعملائه فرصة زيادة مبيعاتهم والوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من مستخدمي موقع السوق المفتوح مقابل تحمل البنك أجور الاشتراك للمرة الأولى بالمقابل ستقوم شركة السوق المفتوح بمنح عميل البنك باقة مكونة من متجر على السوق المفتوح مع مجموعة من الإعلانات المميزة والتي تزيد من فرص بيع الخدمات والمنتجات بأسرع وقت ممكن.


 وعلقت رئيس إدارة المعاملات المصرفية والمنتجات في كابيتال بنك، زين ملحس: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة السوق المفتوح، المنصة العربية الرائدة على شبكة الإنترنت، والتي تعمل على نشر الخدمات والمنتجات على هيئة إعلانات تجارية، حيث تعكس اتفاقية "باقة الأعمال" المنافع التجارية الكبيرة التي سيحققها عملاء كابيتال بنك من قطاع الشركات، الذين يواجهون في أغلب الأحيان صعوبات عند تسويق وترويج منتجاتهم وأعمالهم إلكترونياً"، وأضافت ملحس  : "نؤمن في كابيتال بنك بأهمية استكشاف الفرص التي تدعم جهود عملائنا في تنمية أعمالهم وتوسيعها وبالتالي زيادة أرباحهم وعوائدهم المالية"،  وأن هذه الاتفاقية ستوفر العديد من المزايا لعملاء البنك الحاليين والمحتملين من قطاع الشركات.


وقال المدير العام لشركة السوق المفتوح - الأردن أنس عليان: "لقد كان لجائحة كورونا الأثر الكبير على الاقتصاد المحلي والعالمي، فمن جهة، أثرت الجائحة بشكل كبير على أداء الشركات وخاصة المتوسطة والصغيرة، وهي التي تعتبر عماد الاقتصاد لأي بلد، ومن جهة اخرى تغيرت فكرة التجارة للمستخدمين بحيث سرعت التوجه للمواقع الإلكترونية للبحث عن البضائع والخدمات مع التحديات التي نواجهها بالتنقل المُقيّد"، وأكد عليان  أن التوجه الحالي للسوق المفتوح هو دعم التحول الرقمي للشركات للنهوض بحضورهم الرقمي وهذا ما تؤكد عليه اتفاقية الشراكة مع كابيتال بنك.


 




 

 


 

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