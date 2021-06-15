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الثلاثاء، 15-06-2021 11:01 ص

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع شركة باري للقهوة المختصة (قهوةBLK)

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الوكيل الاخباري - في إطار برامج مسؤوليته المجتمعية ودعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لمساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، وقع كابيتال بنك – الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات- مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة باري للقهوة المختصة (قهوة BLK).

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وبموجب اتفاقية التعاون، ستقدم (قهوة BLK) قهوة مجانية واحدة في أي من فروعها يومياً لعملاء كابيتال بنك وبنك عوده سابقاً ممن يحملونبطاقات الخصم المباشر.


وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، محمد عثمان معقباً على الاتفاقية: “نحرص دوماً على أن نكون شركاء دائمين وداعمين لعملائنا وجزء من تعاملاتهم اليومية.

 

ومن هذا المنطلق، نسعى من خلال هذه الاتفاقية لإحداث تأثير إيجابي لدى عملائنا في صباح كل يوم عندما يستهلون نهارهم بكوب قهوة غني مقدم برعاية كابيتال بنك.

 

ووقع اختيارنا على شركة باري للقهوة المختصة (قهوة BLK) في إطار جهودنا المستمرة لدعم الطاقات الأردنية الشابة وتسليط الضوء على مشاريعهم المحلية".


ويُعد كابيتال بنك في صدارة البنوك الأردنية الداعمة للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وينظر إليها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني لدورها الكبير في التخفيف من حدة الفقر والبطالة عبر إيجاد فرص عمل للشباب الأردني.


من جانبه، أعرب الشريك المؤسس في شركة باري للقهوة المختصة (قهوةBLK)، خالد الريان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع كابيتال بنك، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه الاتفاقية التي ستستمر عاماً كاملاً الفائدة المرجوة منها لكلا الطرفين.


وجاء الهدف من تأسيس شركة باري للقهوة المختصة (قهوةBLK) لسد الفجوة في السوق المحلي وذلك عبر تقديم تجربة غنية لعشاق القهوة بمعايير عالية الجودة، وبأسلوب يعزز من الثقافة المحلية مع الحفاظ على مستوى أسعار في متناول الأيدي.


للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://tinyurl.com/zxfneebh

 




 

 


 

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