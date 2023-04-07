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الجمعة، 07-04-2023 12:11 ص

لا قرار صادر عن المدعي العام بإحالة كابيتال بنك وسوسيته جنرال للمحكمة

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الوكيل الاخباري - أكد بنك المال الأردني "كابيتال بنك" الخلف القانوني لبنك سوسيته جنرال -الأردن "سابقاً" عدم صحة البيان الصادر اليوم عن مجموعة طلال أبو غزالة بخصوص ودائعه في بيروت /  سوسيته جنرال - لبنان .

وأوضح كابيتال بنك أن ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مجموعة أبو غزالة  غير دقيق، وينطوي على معلومات مغلوطة، حيث أن القضية لا زالت منظورة أمام النيابة العامة، حيث أصدر عطوفة النائب العام في عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات  قراراً اليوم يقضي بإعادة ملف القضية الى سعادة مدعي عام عمان لاستكمال متطلبات أساسية في القضية منها؛ التحقق من مكان إيداع الأموال موضوع النزاع (لبنان).

وكان قرار قضائي صادر عن محكمة بداية عمّان/الغرفة الاقتصادية صدر في شهر آب من العام الماضي  مفاده طلب الحجز على أموال مصرف سوسيته جنرال/لبنان، حيث أكد كابيتال بنك  آنذاك  بأن القرار القضائي المذكور لا يمتد أثره عليه.

ويمتنع كابيتال بنك عن الدخول في تفاصيل قرار النائب العام والمدعي العام، حفاظاً على سرية مجريات التحقيق والتي لم يلتزم بها مصدر البيان. وتحتفظ إدارة كابيتال بنك بحقها بتقديم شكوى جزائية لملاحقة مصدر البيان قضائيا لدى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية.

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