لومينوس الجامعية التقنية تعلن عن توظيف أكثر من 120 خريج من دورة تطوير البرمجيات

الوكيل الاخباري - أعلنت كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) عن توظيف أكثر من 120 خريج ضمن برنامج الدورات المكثفة في تطوير البرمجيات المقدّم من قبل قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدّمة (ASAC)، باعتماد من أكاديمية Code Fellows الأمريكية في سياتل، بعد أن خرّجت أول دفعة لها من الطلبة في إبريل العام الماضي.

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وبهذا، تكون قد خرّج القسم أكثر من165 طالبًا من الجنسيات الأردنية، السورية والفلسطينية والعراقية، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الخريجين إلى أضعاف خلالالعام الحالي.



هذا وقد ساهمت لومينوس الجامعية التقنية في دخول أكثر من85% من الخريجين إلى سوق العمل وحصولهم على وظائف خلال أقل من ثلاثة أشهر من تخرّجهم.

حيث تعمل الكلية على تدريب خريجي الجامعات من الشباب والشابات، ليصبحوا مطوّري برمجيات محترفين بمهارات عملية واحترافية عالية جاهزين للعمل منذ اليوم الأول، وذلك من خلال برامجها الدوليّة القائمة على التدريب العملي الذي يهدف إلى صقل مواهب الطلبة وتعزيز خبراتهم العملية التي تجعل منهم كفاءات متميزة والتي تتنافس الشركات في كافة القطاعات لتوظيفها.

كما كان لجمعية شركات تقنية المعلومات والإتصالات "إنتاج" ([email protected]) دورًا فعالًا كشريك استراتيجي ساهم بشكل أساسي في هذا النجاح من خلال فتح سبل التعاون كافة مع شركات القطاع،وتصميم وتطوير البرامج التعليمية واختيار المدربين، بالإضافة إلى المشاركة في بناء الدراسات التي كانت حجر الأساس لهذا النجاح.



ومن الجدير بالذكر بأن الطلبة الذين التحقوا ببرنامج تطوير البرمجيات هم من حملة شهادات البكالوريوس في تخصصات مختلفة منها التخصصات الهندسية المختلفة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ولم يحالفهم الحظ بإيجاد وظيفة بعد التخرج، علمًا أن بعد انضمامهم للدورة المكثّفة في تطوير البرمجيات، شغر معظمهم وظائف متنوعة في مجال البرمجيات بمتوسط راتب يبدأ من 475 دينار أردني شهريًا وفي أكبر الشركات نموًا في هذا القطاع.