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الثلاثاء، 07-03-2023 03:25 م

متطوعو البنك العربي يشاركون في زراعة الاشجار الحرجية ضمن مبادرة "همة ولمة"

Arab Bank Himmeh w Lammeh


الوكيل الإخباري - إطار مبادرات برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، تطوّع مؤخرا عدد من موظفي البنك العربي وعائلاتهم في زراعة 250 شجرة حرجية في محطة الفيصلية الواقعة في محافظة مادبا، وذلك ضمن مشروع زراعة الاشجار الحرجية في محافظة مادبا والذي أطلقته مبادرة "همة ولمة" بالتعاون مع مديرية الزراعة بهدف المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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وتعمل مبادرة "همة ولمة"،والتي أطلقت في العام 2019 من قبل مجموعة من السيدات، تحت مظلة الجمعية الاردنية للسياحة الوافدة (JITOA) وهي جمعية غير ربحية وغير الزامية تعمل على رفع سوية القطاع السياحي، كما وتشجع على رفع مستوى الوعي لدى أعضاء الجمعية من القطاع السياحي بأهمية مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع. وتركز أنشطة مبادرة "همة ولمة" على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة الاماكن السياحية والاثرية واماكن التنزه، بالإضافة الى جوانب الطرق ومداخل القرى والمحافظات.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعم البنك العربي لهذه المبادرة يأتي في إطار استراتيجيته على صعيد الاستدامة، والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المُستدامة. ويُمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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