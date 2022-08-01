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الإثنين، 01-08-2022 03:06 م

مجموعة كابيتال بنك تعلن إتمام إجراءات اكتتاب63 مليون سهم من رأسمال المجموعة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة

Bassem Khalil Al Salem- image


الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة كابيتال بنك - إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة - عن إتمام جميع الإجراءات الخاصة باكتتاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي لـ63 مليون سهم وبنسبة 23.97% من رأسمال المجموعة بقيمة 131.2 مليون دينار أردني، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بنفاذ اتفاقية الاكتتاب والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة،حيث أصبح الصندوق بموجب هذه الصفقة مستثمراً استراتيجياً في المجموعة.

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هذا وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم، عن اعتزازه بدخول صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر استراتيجي في رأسمال مجموعة كابيتال بنك، واصفاً هذه الخطوة بأنها في غاية الأهمية، وتعبر عن السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها المجموعة في المنطقة العربية والإقليم.


وأشار السالم إلى أندخول الصندوق سيمكّن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية والى طرح منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء والمتطلبات المتنامية للأسواق التي تعمل بها، كما ستعمل على تعزيز خطط المجموعة في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية.


وبيّن السالم أن المجموعة ستعمل أيضاً على تسريع نمو أعمالها في العراق، وتعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية من خلال المصرف الأهلي العراقي،إذ من المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على استحداث العديد من الفرص التجارية الجديدة في مجال التعاملات المصرفية والاستثمارية والتي من شأنها أيضا توسيع آفاق الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات المجموعة المنتشرة في كبرى اقتصاديات المنطقة وعلى وجه الخصوص الذراع الاستثماري للمجموعة، شركة كابيتال للاستثمارات في الأردن والعراق والامارات العربية المتحدة.


من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول أن هذا الاستثمار عمل على زيادة رأسمال المجموعة، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى حوالي 600مليون دينار أردني وزيادة مجموع أصول المجموعة الى ما يقارب 6.5 مليار دينار أردني، مما سيعطيها المقدرة على دخول أسواق جديدة وإضافة عمق تجاري لها مستقبلاً وتوسيع أعمالها، كما سيمكنها من توفير سيولة منخفضة الكلفة إلى جانب تزويدها بشبكات من أفضل البنوك المراسلة الإقليمية والعالمية، مما سينعكس إيجاباً على قدرة المجموعة على توزيع الأرباح بشكل متنامي.

 




 

 


 

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