هواوي تعزز الإنتاجية عبر مزايا العرض على عدة شاشات والنوافذ المتعددة المتاحة ضمن واجهة مستخدم EMUI 11

الوكيل الاخباري - توجد ضمن مكان العمل أو الدراسة في المنزل اليوم أكثر من شاشة واحدة.

وسواء كان ذلك بسبب مزيج الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أو حتى الحواسيب المحمولة، فقد أصبح من المعروف أننا نحتاج إلى عدة أجهزة متصلة.

وعلى الرغم من أن وجود المزيد من الأجهزة يمكّننا من القيام بعدة أشياء في الوقت ذاته، هذا لا يعني بالضرورة أن ذلك يعزز مستويات الإنتاجية لدينا.

ولنحقق ذلك، نحتاج إلى حل بسيط يجمع كل تلك الأجهزة في مكان واحد، وهذا بالضبط ما تفعله هواوي عبر خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، ومجموعة من المزايا الواسعة والجديدة المتاحة عبر واجهة المستخدم EMUI 11.







لنفكر بالسيناريو التالي: أنت بقمة تركيزك، وتعمل بأقصى طاقة لتسليم تقرير ما، وفجأة تتلقى مكالمة. ستتوقف عن العمل، وترد على المكالمة.

وبمجرد الانتهاء، تعود إلى رسائل بريدك الإلكتروني، وبعدها يرسل لك شخص ما رسالة نصية على هاتفك، وضمنها يوجد نص مرفق تحتاجه لإكمال تقريرك، مما يضطرك إلى إرساله إلى بريدك الإلكتروني أو نقله إلى الحاسوب المحمول لتتمكن من تحميله مرة أخرى وإضافته إلى التقرير.

أو يمكن أن تتلقى مكالمة فيديو وتثبّت هاتفك بجوار الحاسوب المحمول لكي تتمكن من الانتباه إلى المكالمة وإكمال التقرير في الوقت ذاته. وقد تؤدي كل تلك السيناريوهات إلى تعقيد يومك وعملك!



توفر لنا هواوي حلًا رائعًا وبسيطًا للغاية للحد من هذه الفوضى. التقط هاتف هواوي الذكي مثل HUAWEI P40 Pro، واستخدم حاسوب هواوي ميت بوك X – HUAWEI MateBook X المحمول المتوافق معه.

وسيتم من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وتطبيق HUAWEI Share بث شاشة الهاتف الذكي لاسلكيًا وعلى الفور على شاشة الحاسوب المحمول، ويمكنك فتح ما يصل إلى 3 تطبيقات معًا، كل ذلك بفضل خاصية العرض على عدة شاشات الجديدةMulti-Screen Collaboration .

وأصبح ذلك ممكنًا من خلال توصيل أجهزة هواوي في نظام HUAWEI Seamless AI Lifeالمتكامل بحساب هواوي HUAWEI ID واحد.









HUAWEI MateBook X



وتتجاوز مزايا هذه الخاصية مجرد عرض شاشة الهاتف الذكي على شاشة الحاسوب المحمول، لأنها تفتح الباب أمام مجموعة واسعة من مزايا التحكم والتفاعل. على سبيل المثال، يمكن التحكم بكلا الجهازين معًا باستخدام الإكسسوارت الموصولة بالحاسوب المحمول، ويمكن عرض الإشعارات والرد على الرسائل على كلا الجهازين بسهولة تامة.

ويتيح ذلك أيضًا نقل الملفات بسهولة بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات من جهاز إلى آخر، مما يتيح تجربة تفاعل غير مسبوقة بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول! ويمكن أيضًا الاستمتاع بعرض المحتوى الموجود على الهاتف الذكي على شاشة الحاسوب المحمول، مما يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أكثر متعة.



تأتي واجهة المستخدم EMUI11 بتحديث إضافي يُمكّنك من فتح نوافذ متعددة لهاتفك الذكي على شاشة الحاسوب المحمول لتشغيل التطبيقات المختلفة معًا. وبفضل هذه الميزة، يمكنك القراءة على المتصفح وتعديل نص في المفكرة والدردشة مع الأصدقاء في الوقت ذاته! ويمكنك أيضًا تفعيل وضع عدم الإزعاج الذي سيحد من الإشعارات على هاتفك الذكي، ويجنبك جميع أنواع التشويش لتحقيق أقصى قدر من التركيز والإنتاجية.



توفر واجهة المستخدم EMUI 11 المزيد من المزايا التي يمكن أن تساعدك في تعزيز إنتاجيتك من هاتفك الذكي. على سبيل المثال، تم استبدال خاصية تشغيل الشاشة المستمر Always On Display بخاصية Eyes On Display لتضيء الشاشة فقط عند النظر إليها. بهذه الطريقة، يتم الحفاظ على عمر البطارية وضمان خصوصيتك في الوقت ذاته.

ويمكن أيضًا تثبيت هاتف HUAWEI P40 Pro على حامل واستخدام مزايا الإيماءات الجديدة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، فتستطيع التمرير أو الضغط في الهواء للتحكم بهاتفك عن بُعد، وهي ميزة مثالية عندما لا تود استخدام يديك بالتحكم في الهاتف، كأن تكونا متسختين أو مبللتين.



تساعد مزايا التفاعل المحسّنة هذه في تعزيز الإنتاجية وخصوصًا في الفترة التي أصبحت فيها الشاشات المتعددة شيء شائع، وتوصيل الأجهزة بسلاسة هو الحل المناسب للاستمتاع بتجربة غنية.



هاتف HUAWEI P40 Pro وحاسوب هواوي ميتبوك X – HUAWEI MateBook X متاحان في الأردن، ويمكن شراؤهما إما عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.