HUAWEI band 7: اختبرنا السوار الذكي النحيف ذي شاشة العرض الكاملة وعمر البطارية الطويل ومنحناه تقييمنا النهائي... وإليكم الأسباب التي تجعله اختيارًا ممتازًا في نظرنا!

الوكيل الإخباري - انتشرت أصداء واسعة في الآونة الأخيرة حول HUAWEI Band 7؛ أحدث سوار ذكي فائق النحافة من هواوي يمتاز بعمر بطارية طويل. وأصبح السوار الآن أنحف من أي وقت مضى ويأتي مزودًا بشاشة عرض كاملة AMOLED FullView الرائعة مقاس 1.47 بوصة وعمر بطارية طويل كافٍ لمدة أسبوعين. ويُعدّ هذا السوار -المتوفر حاليًا في الأردن- الجهاز الملائم للشباب وعشاق اللياقة البدنية أثناء التنقل.



تصميم نحيف للغاية مع شاشة عرض كاملة AMOLED HUAWEI FullView مقاس 1.47 بوصة

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غيّرت هواوي الأساور الذكية للأفضل، وتفوقت مع سوار HUAWEI Band 7 على نفسها من خلال جعله أنحف وأخف وزنًا؛ إذ يُعدّ أنحف سوار ذكي من هواوي بسُمك يبلغ 9.99 ملم فقط. ويمتاز بهيكل خفيف الوزن يبلغ 16غم فقط دون الحزام، ويوفر تصميمه المنحني الراحة القصوى حول معصمكم لترتدونه طوال اليوم. ويتميز السوار الذكي بشاشة عرض كاملة AMOLED HUAWEI FullView مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة مذهلة تبلغ 64.88% من حجم الهيكل الكلي. ويمكّنكم السوار من الحصول على مساحة عرض كبيرة للاطلاع على المزيد من المحتوى وعرض المزيد من الإشعارات بأقل قدر من التشويش. علاوةً على ذلك، يتوفر السوار بأربعة ألوان حيوية هي: Graphite Black وNebula Pink وWilderness Green وFlame Red.



بطارية تكفي لمدة أسبوعين

إحدى المخاوف لدى الأشخاص الذين يمتلكون الأجهزة القابلة للارتداء هي الاضطرار لشحن أجهزتهم طوال الوقت أو القلق بشأن عمر البطارية، لكن الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي تخرج عن القاعدة دائمًا. يتمتع سوار HUAWEI Band 7

بعمر بطارية مذهل رُغم تصميمه الصغير للغاية، إلا أنه يستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد شحنه لمرة واحدة، وما يصل إلى 10 أيام في ظل حالات الاستخدام المكثّف. وما يجعله أكثر تميزًا هو دعمه لخاصية الشحن اللاسلكي.



أفضل المزايا وأكثرها فعالية لمراقبة الوضع الصحي

باتت مراقبة وضعكم الصحي بشكل مستمر من الأمور الضرورية جدًا اليوم. ولحسن الحظ، توفر أحدث الأساور الذكية من هواوي مجموعة مميزة من المزايا التي تتيح للمستخدمين مراقبة حالتهم الصحية باستمرار. فيمكن لسوار HUAWEI Band 7 قياس نسبة تشبّع الأكسجين في الدم، وهو مؤشر مهم لصحة المستخدم ولياقته البدنية، فضلًا عن قدرته على إصدار تنبيه تلقائي بانخفاض مستوى الأكسجين في الدم ومراقبة مستوياته بشكل ذكي. ويمتاز هذا السوار بتقنية HUAWEI TruSeen™ 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب والتي تمت ترقيتها مؤخرًا. وبفضل ميزة HUAWEI TruSleep 2.0، يستطيع هذا السوار تقييم جودة النوم من دون إزعاج المستخدم ويحدد ستة أنواع من مشاكل النوم التي يعاني منها معظم الناس مثل صعوبة النوم والنوم الخفيف والاستيقاظ أثناء الليل والاستيقاظ في وقت مبكّر ورؤية أحلام غنية بتفاصيل تحاكي الواقع والنوم غير المنتظم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة HUAWEI TruRelax للمستخدم تحديد أوقات الاسترخاء عبر الاطلاع على البيانات الفورية التي توفر مراقبة معدلات الضغط والاستمتاع بحالة من الاسترخاء وراحة البال في الأوقات كافة. ويمتاز السوار كذلك بخاصية Healthy Living Shamrock التي توفر إدارة صحية مخصصة من خلال تحديد أهداف يومية مختلفة للنشاطات.



متابعة أنشطة اللياقة البدنية وتوفير النصائح اللازمة

بالحديث عن اللياقة البدنية، يكمن أحد الأهداف الرئيسية لامتلاك ساعة ذكية في مراقبة النشاط الرياضي اليومي والحصول على البيانات الضرورية كافة لتقييم الأداء الجسدي. ويمتاز سوار HUAWEI Band 7 باحتوائه على خوارزميات HUAWEI TruSport™ التي تتيح قياس مؤشر التدريب لدى العدّائين؛ حيث يمكن قياس مدى التحمّل وأسلوب الجري عبر مؤشر القدرة على الجري الجديد (RAI). وتشمل الميزة التي تمت ترقيتها مؤخرًا لمراقبة الأنشطة الرياضية 96 نمطًا للتمرين، منها: الجري وركوب الدراجة الهوائية والسباحة والقفز على الحبل والتزلج بالعجلات.



بعض المزايا الذكية والمفيدة

لطالما كانت المزايا الذكية من الأمور التي يحرص كلّ مستخدم على وجودها في الإكسسوارات القابلة للارتداء. فكلّما توفر المزيد من تلك المزايا، ازدادت فعالية الإكسسوار والإقبال على شرائه. لذلك، يتمتّع سوار HUAWEI Band 7 بعددٍ من المزايا التي تضمن المزيد من الراحة للمستخدم عند ارتدائه، مثل إعدادات التحكّم بالموسيقى وخاصية التصوير عن بُعد وخاصية التذكير (الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي) ومعرفة حالة الطقس وساعة التنبيه وخاصية إيقاف الوقت وضبطه والمصباح وخاصية العثور على الهاتف الشخصي والمساعد الصوتي، فضلًا عن ميزة الردّ السريع على الرسائل لضمان تجربة ذكية وسهلة الاستخدام.



التقييم النهائي

تمكّنت هواوي بفضل سوار HUAWEI Band 7 الذكي من توفير أساور أنيقة التصميم وتتمتّع بالكثير من المزايا الذكية ذات الكفاءة العالية، الأمر الذي يعزّز أداءها ويجعل منها الخيار اليومي المناسب للمستخدمين العاديين ومحبي الرياضة واللياقة البدنية.



يتوفر هذا السوار الرائع في الأردن حاليًا بسعر 49 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.