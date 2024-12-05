كيف تفاعل الأردنيون مع منح الثقة لجعفر حسان؟

الوكيل الإخباري- تفاعل الأردنيين عبر منصات التواصل الاجتماعي مع حصول حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعد ماراثون استمر 3 أيام تضمن خطابات لأعضاء مجلس النواب تناولوا فيها العديد من القضايا في الشأن المحلي والخارجي.

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واعتبر النشطاء بعد حصول الحكومة الجديدة على 82 صوت ثقة مؤيد للحكومة، مقابل حجب 53 نائبا مع امتناع نائبين، أن خطاب الثقة ومناقشة البيان الوزاري لرئيس الوزراء الجديد تحت قبة البرلمان ما هو الا استحقاق دستوري يجب الالتزام به وأن العمل الحقيقي يبدأ في عهد الحكومة مع تقييم عملها أثناء وجودها وبعد رحيلها.



بدورهم استغرب آخرين الخطابات الشعبوية التي ألقاها بعض النواب بقصد الظهور فيما كان موقفهم عند التصويت مغايرا لما جاء في خطاباتهم حيث منحوا الحكومة ثقتهم.



وطالب نشطاء رئيس الوزراء جعفر حسان بالعمل على كل ما جاء في خطاب الثقة ووضع برامج تنفيذية لأداء المهمات على أكمل وجه، مؤكدين أن الحصول على ثقة مجلس النواب ليس إنجازا بل الإنجاز الحقيقي يتمثل بتخفيض المديونية التي أرهقت الموازنة وتوفير فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة المرتفعة مع العمل على جذب الاستثمارات والنهوض بمؤسسات الدولة.



وكان منح مجلس النواب، الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان بعد أن صوّت 82 نائبا بالثقة مقابل 53 نائبا حجبوها عنها، وامتناع 2، فيما بلغ عدد النواب، الذين حضروا جلسة التصويت، 135 من أصل العدد الكُلي للمجلس، والبالغ 138 نائبا.