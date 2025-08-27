نعي فاضلة .. المرحومة إنعام فؤاد يوسف عماري " ام بشار "

الوكيل الإخباري- بقلوب خاشعة مليئة برجاء القيامة عشيرة آل عماري وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الاردن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة إنعام فؤاد يوسف عماري " ام بشار " ارملة المرحوم عادل سعد فرح عماري والدة كل من اماني زوجة إميل الترك ،نبيلة زوجة رامي عماري ،لينا زوجة نخلة القبطي ، بشار ،دورين ،زوجة عمر عازر وايهاب زوجته نسرين أبو ديه وجدة كل من رمزي ،سامر ،نتاشا الترك وشيرين ،دينا ،عمر عماري ولورينا ،نتالي ،جورج قبطي ورند ،تيما عماري وسند ،رعد عازر وعادل عماري وشقيقة كل من عيسى ،موسى ،يوسف ،ماري ،فريزة ،إنصاف ،ليلى ،سعاد والمرحومين سهام ونهى ولوريس وأمل التي رقدت على رجاء القيامة يوم الأربعاء الموافق ٢٧-٨-٢٠٢٥ عن شيخوخة صالحة متممةً واجباتها الدينية والدنيوية وسيشيع جثمانها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٨-٨-٢٠٢٥ في كنيسة المقبرة ام الحيران حيث يوارى جثمانها الثرى إلى مثواه الأخير في نفس المقبرة

وسيقام جناز الثالث والتاسع عن راحة نفس طيبة الذكر في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت

الموافق ٣٠-٨-٢٠٢٥ في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس/ الصويفية



تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة ايام في ديوان عشيرة عماري الكائن في مرج الحمام بعد الدفن مباشرةً وحتى الساعة التاسعة مساءً ويومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً