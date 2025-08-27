نعي فاضلة .. المرحومة إنعام فؤاد يوسف عماري " ام بشار "

وسيقام جناز الثالث والتاسع عن راحة نفس طيبة الذكر في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت
الموافق ٣٠-٨-٢٠٢٥ في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس/ الصويفية
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة ايام في ديوان عشيرة عماري الكائن في مرج الحمام بعد الدفن مباشرةً وحتى الساعة التاسعة مساءً ويومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً
"الرَّبُّ أَعْطَى وَالرَّبُّ أَخَذَ، فَلْيَكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا" (أي 1: 21)
