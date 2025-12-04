الخميس 2025-12-04 03:06 م

شكر على تعاز

إنا لله وإنا إليه راجعون
شكر على تعاز
الخميس، 04-12-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   تتقدم قبيلة بني صخر عامةً والفايز  خاصة  بجزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان والعرفان الى كافة ابناء وبنات الاسرة الأردنية الواحدة الذين غمرونا بفيض من المشاعر النبيلة والتعزية الصادقة ومواساتنا الحسنة بفقيدتنا المغفور لها بأذن الله المرحومة الشيخة هيجر مناع ابو العماش العدوان ارملة الشيخ المرحوم سامي مثقال الفايز  ووالدة النائب حابس سامي الفايز بمواساتنا بمصابنا الجلل سواء كان ذلك بالمشاركة بتشييع جثمانها الطاهر او الحضور إلى بيت العزاء او من خلال الاتصال الهاتفي او عبر وسائل التواصل  المختلفة من داخل الاردن ومن الخارج 

سائلين المولى عز وجل ان يحفظكم من كل مكروه وان يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ،راجين اعتبار ذلك بمثابة شكر خاص لكل منهم .

 
 


إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي



 
 





