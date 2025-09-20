ارتفاع النفقات الرأسمالية للشهور السبعة الأولى للعام الحالي

وغطت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي عددا من المشاريع الرأسمالية الهامة التي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة وتنفيذ مجموعة من المدارس في جميع المحافظات والبدء بالأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني، وإنجاز العديد من الطرق مثل طريق الموقر – الأزرق، وطريق المفرق الزرقاء والطريق الصحراوي، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية في معبر جابر والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.
كما تم البدء بالعمل بالمسبح النصف الأولمبي في مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء وتطوير المرافق السياحية في مدينة الكرك بما يشمل صيانة قلعة الكرك وبوابة الكرك، بالإضافة الى الانتهاء من رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية.
