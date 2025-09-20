السبت 2025-09-20 02:02 م
 

ارتفاع النفقات الرأسمالية للشهور السبعة الأولى للعام الحالي

ارتفاع النفقات الرأسمالية للشهور السبعة الأولى للعام الحالي
العاصمة عمان
 
السبت، 20-09-2025 12:03 م
الوكيل الإخباري-  بلغت النفقات الرأسمالية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 632 مليون دينار، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 87 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتسريع آلية الإنفاق الرأسمالي من خلال إقرار قانون الموازنة العامة في وقت مبكر من العام الحالي.اضافة اعلان


وغطت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي عددا من المشاريع الرأسمالية الهامة التي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة وتنفيذ مجموعة من المدارس في جميع المحافظات والبدء بالأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني، وإنجاز العديد من الطرق مثل طريق الموقر – الأزرق، وطريق المفرق الزرقاء والطريق الصحراوي، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية في معبر جابر والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.

كما تم البدء بالعمل بالمسبح النصف الأولمبي في مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء وتطوير المرافق السياحية في مدينة الكرك بما يشمل صيانة قلعة الكرك وبوابة الكرك، بالإضافة الى الانتهاء من رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري

نعـي فـاضل آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري

الاحتلال يفرض النزوح على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة

فلسطين الاحتلال يفرض النزوح على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة

مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

فلسطين مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

فلسطيني يحمل جثمان طفل في غزة

فلسطين 44 شهيدا منذ فجر اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أكثر من 3000 أردني يزورون البترا

أخبار محلية أكثر من 3000 أردني يزورون البترا

مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية

عربي ودولي أوكرانيا: مقتل 3 أشحاص في هجوم روسي كبير بمسيّرات وصورايخ

مصفاة النفط التابعة لشركة لوك أويل في فولغوغراد، روسيا

عربي ودولي مسؤول روسي: هجوم بمُسيرات على منشآت للطاقة في سامارا



 
 



الأكثر مشاهدة