الألبسة والأسمدة في مقدمة السلع المصدرة بالنصف الأول للعام الحالي

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة أن 6 سلع صناعية رئيسة استحوذت على 56 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي والمقدرة بـ 4.379 مليار دينار، تمثلت في الألبسة والأسمدة والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس الخام.
وتصدرت الألبسة قائمة السلع المصدرة في نفس الفترة بقيمة 831 مليون دينار، مقارنة بـ 768 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 8.2 بالمئة.
