الخميس 2025-08-28 11:35 ص
 

الألبسة والأسمدة في مقدمة السلع المصدرة بالنصف الأول للعام الحالي

ميناء حاويات
ميناء الحاويات
 
الخميس، 28-08-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت الصادرات الصناعية الوطنية وعلى رأسها الألبسة والأسمدة ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس، أداء إيجابيا في النصف الأول من العام الحالي، أسهم في تعزيز إجمالي الصادرات الوطنية.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة أن 6 سلع صناعية رئيسة استحوذت على 56 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي والمقدرة بـ 4.379 مليار دينار، تمثلت في الألبسة والأسمدة والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس الخام.


وتصدرت الألبسة قائمة السلع المصدرة في نفس الفترة بقيمة 831 مليون دينار، مقارنة بـ 768 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 8.2 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات 6 ركائز تضع مجمع الملك الحسين للأعمال في طليعة الاستدامة الحضرية

ارشيفية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال

5 علامات تستدعي مراجعة طبيب الأسنان.. لا تهملها اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/health/55qt5zw

طب وصحة 5 علامات تستدعي مراجعة طبيب الأسنان.. لا تهملها

"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

أخبار محلية "مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فلسطين مستشار ماكرون: نحاول منع إسرائيل من دخول مدينة غزة



 
 



الأكثر مشاهدة