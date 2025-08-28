الألبسة والأسمدة في مقدمة السلع المصدرة بالنصف الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري- سجلت الصادرات الصناعية الوطنية وعلى رأسها الألبسة والأسمدة ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس، أداء إيجابيا في النصف الأول من العام الحالي، أسهم في تعزيز إجمالي الصادرات الوطنية.

اضافة اعلان



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة أن 6 سلع صناعية رئيسة استحوذت على 56 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي والمقدرة بـ 4.379 مليار دينار، تمثلت في الألبسة والأسمدة والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس الخام.