تراجع المنح الخارجية بنسبة 62.8% خلال الشهور الـ 7 الأولى من 2025

ووفق بيانات وزارة المالية بلغت قيمة المنح قرابة 29 مليون دينار، مقارنة مع 78 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعادل تراجعا نسبته 62.8% .
وتأتي هذه المنح ضمن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة، التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتصل إلى قرابة 5.5 مليار دينار، مقابل قرابة 5.37 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن بحسب التسعيرة الثانية
-
15.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن الاثنين
-
الإعلان عن موعد إطلاق المؤتمر والمعرض الدولي "ديتيكس" 2026
-
نحو 7.1 مليارات دقيقة خلوية خلال الربع الثاني من العام الحالي