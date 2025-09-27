السبت 2025-09-27 12:15 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 532 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 608 دنانير.
الليرة الذهبية
 
السبت، 27-09-2025 11:46 ص

وبين علان، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية سواء لجهة المصاغ الذهبي أو الليرات، انخفض لحالة "ضعيف".


وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية يوم أمس الجمعة، عند 3760 دولارا للأونصة الواحدة.

 
 
أحدث الأخبار

