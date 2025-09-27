تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان،انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 532 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 608 دنانير اليوم السبت.

اضافة اعلان



وبين علان، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية سواء لجهة المصاغ الذهبي أو الليرات، انخفض لحالة "ضعيف".