تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبين علان، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية سواء لجهة المصاغ الذهبي أو الليرات، انخفض لحالة "ضعيف".
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية يوم أمس الجمعة، عند 3760 دولارا للأونصة الواحدة.
