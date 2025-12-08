الأردن يسجل أعلى احتياطي أجنبي في تاريخه حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

ويعود هذا الارتفاع التاريخي إلى ارتفاع الصادرات الوطنية والدخل السياحي وحوالات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2025، إضافة إلى إدارة وحصافة البنك المركزي الأردني في إدارة احتياطيات الذهب بشكل استراتيجي يحافظ على السيولة ويعزز الاستقرار المالي والنقدي.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تنخفض محلياً
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين
-
تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة
-
2246 عقارا بيعت لغير الأردنيين بقيمة 195 مليون دينار خلال العام الحالي
-
ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 6.9% حتى تشرين الأول 2025
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ150 م² بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت