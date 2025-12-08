الأردن يسجل أعلى احتياطي أجنبي في تاريخه حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- سجّلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني مستوى قياسيا، حيث بلغت قرابة 24.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مما يعكس صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

