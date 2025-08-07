كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.30 و60.70 دينارا و.46.1 دينارا على التوالي.
