1.217 مليار دينار الدخل السياحي خلال الربع الأول بارتفاع 8.9%

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الوكيل الإخباري- شهد القطاع السياحي الأردني نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع الدخل السياحي، وعدد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي ووزارة السياحة والآثار. اضافة اعلان





وبلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول (كانون الثاني – آذار) من هذا العام نحو 1.217 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 8.9 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغ الدخل السياحي 1.118 مليار دينار.



وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول (كانون الثاني - آذار) من عام 2025، نحو 1,507,546 زائرًا بنسبة ارتفاع 13.0% مقارنة بعام 2024 للفترة ذاتها، حيث بلغ عدد الزوار 1,333,775 زائرًا.