1.217 مليار دينار الدخل السياحي خلال الربع الأول بارتفاع 8.9%

وبلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول (كانون الثاني – آذار) من هذا العام نحو 1.217 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 8.9 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغ الدخل السياحي 1.118 مليار دينار.
وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول (كانون الثاني - آذار) من عام 2025، نحو 1,507,546 زائرًا بنسبة ارتفاع 13.0% مقارنة بعام 2024 للفترة ذاتها، حيث بلغ عدد الزوار 1,333,775 زائرًا.
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