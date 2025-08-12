17.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 109 مليون دينار

10:13 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر تموز الماضي إلى 109 مليون دينار، مقارنة بـ 113 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، وبنسبة 2.97% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة. اضافة اعلان





وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 17.3 ألف شيك، منها 65.2% عادت لأسباب مالية وبقيمة 74.4 مليون دينار، و34.8% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 34.9 مليون دينار.