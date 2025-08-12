الثلاثاء 2025-08-12 12:15 م
 

17.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 109 مليون دينار

شيكات
شيكات
 
الثلاثاء، 12-08-2025 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر تموز الماضي إلى 109 مليون دينار، مقارنة بـ 113 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، وبنسبة 2.97% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.اضافة اعلان


وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)،  بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 17.3 ألف شيك، منها 65.2% عادت لأسباب مالية وبقيمة 74.4 مليون دينار، و34.8% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 34.9 مليون دينار.
 
 
