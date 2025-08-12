17.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 109 مليون دينار

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 17.3 ألف شيك، منها 65.2% عادت لأسباب مالية وبقيمة 74.4 مليون دينار، و34.8% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 34.9 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
-
85.97 مليون عملية دفع عبر (كليك) بـ 10.75 مليارات دينار منذ مطلع العام
-
الزرقاء.. بحث التعاون بين غرفة التجارة والبلدية
-
انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية
-
شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9%