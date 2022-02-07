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الإثنين، 07-02-2022 07:05 ص

آخر كلمات الطفل ريان في البئر قبل وفاته - فيديو

ريان 2


الوكيل الإخباري - نشرت قناة " شوف" المغربية لقاء مع والد الطفل المغربي ريان الذي لقي حتفه عقب سقوطه في البئر بعدة أيام، إذ كشف عن آخر الكلمات التي كان يقولها طفله بعد سقوطه في البئر، وهي التصريحات التي نقلت قبل إخراج الطفل من البئر مساء أمس وإعلان وفاته بشكل رسمي.

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وعم الحزن الشارع المغربي والعربي وكل من تابع قصة سقوط الطفل ريان في البئر، إذ كان الجميع يترقبون بأمل خروجه على قيد الحياة.


"طلعوني .. طلعوني"


ونشرت القناة لقطات مصورة لشخص يقف عند فتحة البئر وينادي على الطفل ريان أكثر من مرة، ليظهر صوت خفيف للطفل وهو يبدأ البكاء ويقول لهم «طلعوني طلعوني».


وقال والد الطفل ريان إنه لم يعد ابنه فقط، وإنما أصبح ابن كل المغاربة الذين هموا وشعروا بالحزن عليه، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف سقط ريان في البئر تحديدا، إذ أنه كان صرح من قبل بأنه ذهب للصلاة وعندما عاد لم يجده، فشك في البداية أنه تم خطفه، لكن تبين أنه سقط في البئر.


وأكد والد الطفل ريان أن إنقاذه كان يبدو صعبا، كونه قضى نحو 5 أيام داخل البئر، وكان والد ريان استعان بالسلطات المغربية، إذ حاولت فرق الدفاع المدني في البداية  إنقاذه عبر إدخال شخص، لكن فشلت المحاولة نظرا لضيق البئر التي يبلغ عمقها 62 مترا بينما علق الطفل عند منتصف البئر تقريبا التي يمتلكها والده.


وأمام ذلك، لجأت السلطات المغربية إلى الحفر الأفقي بموازاة البئر، لإيجاد نفق يتم من خلاله الوصول إلى النقطة التي علق بها الطفل داخل البئر، وكانت كل المؤشرات والتصريحات تؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة.


لكن جاء الإعلان الصادم من الديوان الملكي المغربي بوفاة الطفل رسميا، بعد دقائق معدودة من إخراجه من البئر ونقله بسيارة إسعاف إلى طائرة كانت تنتظره لنقله إلى إحدى المستشفيات.

 

 

البيان


 




 

 


 

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