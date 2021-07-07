أصغر بقرة في العالم.. آلاف البنغلادشيين يتدفقون لرؤيتها - صور

الوكيل الإخباري - يتحدى الآلاف تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في بنغلادش من أجل رؤية "راني" وهي بقرة يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمترا يقول مربوها إنها الأصغر من نوعها في العالم.

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وأصبحت البقرة القزمة البالغة 23 شهراً نجمة في وسائل الإعلام بعدما سلطت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الضوء على هذه البقرة الصغيرة في مزرعة قرب دكا.



وأثارت صور "راني" على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الإثارة.



ورغم توقف وسائل النقل في كل أنحاء البلاد بسبب تسجيل بنغلادش عددا قياسيا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يتدفق الناس في عربات ريكشا إلى المزرعة في شاريغرام الواقعة على مسافة 30 كيلومترا جنوب غرب دكا.

وقالت رينا بيغوم (30 عاما) التي جاءت من بلدة مجاورة "لم أر شيئا مماثلا طوال حياتي".



يبلغ طول "راني" 66 سنتيمترا ووزنها 26 كيلوغراما فقط، لكنّ مربيها يقولون إنها أقصر بـ10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



استخدم م.ا. حسن هاولادر مدير مزرعة "شيكور أغرو" شريط قياس لكي يظهر لعشرات المتفرجين أن "راني" أقصر من أقرب منافسة لها، وهي بقرة في ولاية كيرالا الهندية تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي.



وقال لوكالة فرانس برس "الناس يجتازون مسافات طويلة رغم الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا. يريد معظمهم التقاط صور سيلفي مع راني"، مضيفا أن المسؤولين في موسوعة غينيس وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر.



وأضاف "جاء أكثر من 15 ألف شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية وحدها بصراحة، نحن متعبون".



وأوضحت موسوعة غينيس أن ارتفاع "مانيكيام" من سلالة فيشور، كان 61 سنتيمترا في حزيران/يونيو 2014.



"راني" هي بقرة بوتانية، تشتهر بلحومها في بنغلادش. ويبلغ حجم الأبقار من سلالتها في المزرعة ضعف حجم "راني".



وقال المدير "لم نتوقع أن تحظى بهذا القدر من الاهتمام. لم نعتقد أن الناس سيغادرون منازلهم في ظل تدهور الوضع الصحي. لكنهم جاؤوا إلى هنا بأعداد غفيرة".









المصدر - البيان