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الثلاثاء، 29-06-2021 11:02 ص

زوجته أعدت مراسم دفنه 5 مرات في بريطانيا .. قصة أطول إصابة بكورونا في العالم

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الوكيل الإخباري - تصدر ديف سميث، البالغ من العمر 72 عاماً اهتمام الكثير حول العالم، بعد حصوله على لقب صاحب أطول إصابة بفيروس كورونا في العالم.

في التفاصيل التي ذكرتها بي بي سي، أن إصابة الرجل بكورونا امتدت 10 شهور وخلال تلك المدة تعرض لإجراء 40 فحصاً وكانت نتائجها إيجابية على أثر ذلك دخل الرجل إلى المستشفى 7 مرات.

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وقال ديف سميث وهو متقاعد بريطاني كان يعمل مدرّبا على قيادة السيارات في بريستول جنوب شرق إنكلترا، في تصريحاته: "كنت أصلي طوال الوقت أن تأتي نتيجة الفحص المقبل سلبية لكن ذلك لم يحصل بتاتا".


وبعدما كان يزن 117 كيلوجراماً، فقد سميث من وزنه أكثر من 60 كيلوجراماً خلال المرض.


وقال لصحيفة "ذي جارديان": "كنت مستعداً للاستسلام للموت، وبدأت زوجتي تنظيم مراسم دفني 5 مرات".


وأضاف: "في مرحلة معينة، بقيت طريح الفراش لشهرين أو ثلاثة أشهر. زوجتي كانت تحممني وتحلق ذقني في السرير لأني لم أكن أقوى على النهوض".


أصيب سميث بفيروس كورونا في آذار 2020، في بداية الموجة الأولى لفريوس كورونا في بريطانيا، وبقي حاملا نشطا للفيروس لفترة تقرب من 300 يوم.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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