الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الإحصاءات تكشف عدد سكان الأردن حتى نهاية العام الماضي

ما سبب الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر بالاردن ؟!

الخرابشة: 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية - أسماء

وفاة طفلة إثر حريق منزل في اربد

السقاف: اليابان تستثمر بمجالات متعددة في الأردن

وزارة التربية تفصل موظفين بسبب الغياب - اسماء

شكوى من انقطاع دواء الأنسولين في مستشفى الإيمان والمدير يؤكد توفر البديل

توضيح من التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

الأربعاء، 12-07-2023 10:45 ص

أطفالكم والإجازة الصيفية.. نصائح مهمة

IMG_5345


الوكيل الإخباري - يمكن أن تعني الاستراحة الصيفية خسارة التقدم في المهارات الضرورية للطفل أو للطالب، لذا من المهم للأباء إدراك حاجات أطفالهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية.

اضافة اعلان


ويؤكد الخبراء التربويون على أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي. فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية، وزيادة المهارات الفكرية والإبداع، من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة.


ويؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن من خلال عطلة الصيف.

 

وفي هذا السياق أوضحت، الخبيرة التربوية الدكتورة فاديا دعاس خلال حديثه لبرنامج الصباح على سكاي نيوز عربية:


• يحتاج الأولياء إلى ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأطفال.
• تعد العطلة الصيفية الفترة المثلى لمزيد قضاء الوقت مع الأطفال واستثمار الوقت النوعي.
• يوفر الوقت النوعي المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على الأولياء خلال الأيام العادية.
• عدم فرض أنشطة معينة من قبل الأولياء على أطفالهم والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الإمكانيات والوقت.
• تحديد وفرض أنشطة معينة على الأطفال من طرف الأولياء قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهب أبنائهم.
• حث الأبناء على المشاركة في الأنشطة الصيفية وتنمية مهاراتهم بحسب رغباتهم.
• ضرورة المحافظة على الروتين اليومي للطفل حتى في فترة الإجازة الصيفية.
• المزج بين الأنشطة الخارجية كالمخيمات التابعة للمدارس، ومراكز الطفل والأنشطة الداخلية المناسبة للمهارات الحياتية اليومية.
• فسح المجال للأطفال لإدارة وقتهم أثناء العطلة.
• ضرورة أن يعي الطفل حاجة الأم إلى وقت خاص بها واحترامه.

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5c4b19ab-04f0-4204-89e8-74a6f7a2cdda-768x432

شاهد.. طائرة ركاب تنحرف عن المدرج وتتحطم في مطار مقديشو الدولي

9874014f-ebfe-4ad6-bf1f-adb5ffa460c1-768x432

شاهد مذيعة باكستانية تصفع شابا بقوة على الهواء لسبب غريب

Broadcasting

شاهد إعلامي شهير يسكب الماء على رأسه بنهاية نشرته الإخبارية في النمسا

4545

لسان رجل يتحول إلى 'الأخضر المشعر' في أمريكا.. والسبب غريب!

czo4OToiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxzdW1hcmlhLnR2L3VwbG9hZEltYWdlcy9Eb2N1bWVudEltYWdlcy9Eb2MtUC00NjEzODctNjM4MjQ3MzU2ODgwODAyMDA3LmpwZWciOw==

اكتشاف كوكب 'غريب' خارج المجموعة الشمسية

150976

العلماء قلقون من ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي

أخبار متعلقة
تأثير-الهواتف-الذكية-على-الأطفال

فيديو يكشف طريقة مدهشة للكشف عن اكتساب الأطفال شحنات كهربائية من الهاتف النقال

9b882511e7

تونس.. القضاء يسدل الستار على كارثة 'الـ 14 رضيعا'

shutterstock_1271745892

أسباب لبكاء الأطفال الزائف ومتى يجب التدخل لتغيير السلوك