السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 02:58 م

أغلى هدية.. طالبة تربح جائزة بمليون دولار في عيد ميلادها لهذا السبب

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الوكيل الإخباري _ حالف الحظ طالبة أسترالية في العقد الثاني من عمرها في يوم ميلادها، لتحصل على هدية لم تكن تتخيلها، بقيمة مليون دولار عقب مشاركتها في مسابقة يانصيب.
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وقد ربحت الطالبة خلال السحب في مسابقات اليانصيب مؤكدة انها اشترت تذكرة اليانصيب لكنها تتوقع فكرة فوزها وواصلت حياتها بصورة طبيعية.

واشارت الى أن صديقًا لها قام بتفقد أرقام تذكرة اليانصيب التي اشترتها، ولم تصدق عينيها عندما وجدت أنها تحمل الأرقام الرابحة التي أُعلن عنها خلال السحب؛ وتأكدت من الأرقام مرة تلو الأخرى حتى تيقنت تمامًا من أنها الفائزة بالجائزة الكبرى، وأعربت عن سعادتها حيال فوزها غير المتوقع بهذا المبلغ الخيالي.

المصدر : صدى البلد

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