أغنى مصمم أزياء إيطالي.. إليكم كم تبلغ ثروة جورجيو أرماني

الوكيل الإخباري-يعدّ مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني من أغنى مصممي الأزياء عالمياً، والأغني في إيطاليا.



اكمل دراسته في كلية الطب وإنضم للجيش، لينتهي به المطاف بالعمل مصمماً للأزياء فب متجر La Renascente في ميلانو، وبعدها في دار Nino Cerruti للأزياء.

اضافة اعلان



في منتصق السبعينات أسس علامته التجارية الخاصة بمساعدة شريكه في العمل سيرجيو جاليوتي، ليصبح في الوقت الحالي من أهم دور الأزياء عالمياً، ويرتدي تصاميمه أغنى مشاهير وأغنياء العالم.



كل هذا النجاح دفع بالجمهور للتساؤل عن الثروة التي إستطاع تجميعها، وبحسب موقع The Richest، يملك جورجيو أرماني حوالي الـ 6 مليارات و500 مليون دولار أميركي.

الفن