أكسفورد تبدأ تجارب سريرية للقاح الإيبولا

الوكيل الإخباري-اطلقت جامعة أكسفورد المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الجديد الذي طورته لفيروس إيبولا.

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وقالت هيئة "بي بي سي" إن اللقاح يهدف للوقاية من سلالات إيبولا في زائير والسودان، واللتين تسببتا في جميع حالات تفشي هذا الفيروس والوفيات الناجمة عنه في أنحاء العالم.



ونقلت الهيئة عن كبيرة الباحثين العلميين في جامعة أكسفورد، تيريزا لامبي، قولها، "ماتزال حالات تفشي فيروس إيبولا المتفرقة تحدث في البلدان المتضررة ما يعرض حياة الأفراد، خاصة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية للخطر"، مضيفة "نحن بحاجة إلى المزيد من اللقاحات لمواجهة هذا المرض المدمر".



وأشارت الهيئة إلى أن هناك أربعة أنواع من فيروس الإيبولا معروف عنها أنها تسبب المرض للإنسان، من بينها السلالة المعروفة في زائير والتي تعتبر الأكثر فتكا

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