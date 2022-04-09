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السبت، 09-04-2022 09:52 ص

أمريكا..الفراشات تزداد حجماً بفعل تغير المناخ

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الوكيل الإخباري - طرح باحثون في جامعة ساوثهامبتون البريطانية وجامعة كاليفورنيا الأمريكية أخيراً إشكالية الفراشات البريطانية التي لوحظ تزايد حجمها في ظاهرة عزاها العلماء لتغير المناخ.

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وأظهرت دراسة قام بها فريق من العلماء من مستخدمي التكنولوجيا الرقمية لتحليل عشرات آلاف العينات أن الحشرات المجنحة يكبر حجم أجسامها مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

ولفت موقع «ديلي ميل» إلى أن فريق البحث عاين درجات الحرارة كما مقاسات أجسام 24 نوعاً من الفراشات في بريطانيا. وتبين له أن 17 من أصل الـ24 نوعاً الخاضع للاختبار والموجود في متحف التاريخ الطبيعي يزداد حجم جسمها مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

البيان 

 

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