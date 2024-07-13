أمريكا .. تحذيرات للسائقين من فتح قفل السيارة عن بُعد لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- من المريح فتح باب سيارتك عن بُعد، لكن هذا قد يتيح لآخرين سرقة الإشارة واستخدامها للدخول لاحقًا.

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أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه تم القبض على ثلاثة أطفال على الأقل في مدينة امريكية بتهمة سرقة سيارة حيث عثرت الشرطة على مسدس داخل سيارة سرقوها باستخدام جهاز خاص يلتقط إشارات السيارات.



وبالإضافة إلى ارتكابهم جرائم في الواقع، يتفاخر هؤلاء الشباب عبر تطبيق إنستغرام بمشاركة تفاصيل جرائمهم، كما يقومون بالترويج وبيع هذا الجهاز الجديد الذي يسهل سرقة السيارات دون الحاجة لكسر النافذة.



وأشار خبير في الأمن السيبراني إلى أن هذا الجهاز يمكنه سرقة الإشارة الخاصة بسيارتك من مسافة تصل إلى 30 قدمًا عند استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

وحذر الخبير من أنه إذا كان جهاز التحكم لا يعمل بشكل جيد، فقد يكون ذلك دليلاً على وجود شخص يحاول سرقة إشارة سيارتك.







