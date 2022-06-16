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الخميس، 16-06-2022 10:39 ص

أمريكا .. سيدة تتفاجأ بدب في منزلها -فيديو

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الوكيل الإخباري-تفاجأت سيدة من ولاية كونيتيكت الأميركية لدى عودتها إلى منزلها بضيف غير متوقع، كان ينتظرها أمام النافذة.

واكتشفت شانون ديفيس لدى عودتها إلى منزلها بوجود ظل يتحرك داخل إحدى الغرف المطلة على الحديقة، ومن ثم انتقل إلى المطبخ.

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وصدمت ديفيس لدى رؤيتها دباً يطل من نافذة المطبخ، دون أن يقوم بأي حركة عدائية، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وطلبت السيدة المذعورة من جيرانها المساعدة، حيث تم التواصل مع السلطات التي تعاملت مع الدب وأخرجته من المنزل.


وبحسب ديفيس فإن الدب لم يسبب أي أضرار في المنزل، إلا أنه أحدث بعض الفوضى في أدوات المطبخ، حيث قام ببعثرتها.

 

 

 

سكاي نيوز

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