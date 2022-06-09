بعد ما أثارت جدلاً .. أول ظهور للعروسة المصرية مع زوجها - فيديو

الوكيل الإخباري - بعدما شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام المنقضية، بسبب فيديو انتشر لها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل وهي تشترط على عريسها قبل عقد القران أن يحترم أهلها وخاصة والدتها، روت أمنية، عروس كفر الدوار، تفاصيل وصيتها لزوجها أحمد، في فيديو مصور نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» خلال عقد القران، ظهرت فيه وهي توصيه بأمها ثلاث مرات، وذلك بعدما انتشرت قصتهما عبر السوشيال ميديا وأثارت الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض.

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وقالت أمنية، خلال لقاء صحفي، إنها أرادت التعبير عن حبها لزوجها في هذا الموقف بشكل معين أمام أهله وأهلها؛ لتؤكد على أنه اختيارها الصحيح، وهو الموقف الذي أشاد به المأذون الذي عقد قرانهما.



وعن الشعور الذي انتابها خلال عقد القران؛ أوضحت أنها شعرت بتوتر، وكانت خائفة على والدها ووالدتها لأنها ابنتهما الوحيدة، مؤكدة أنه بعد انتشار الفيديو «زعلت على زعل أحمد»؛ بينما جاءت أكثر التعليقات السلبية على هذا الفيديو من بنات.



وأضافت تعليقًا على هذا الموقف وتأثيره على زوجها: «ماما كانت مبسوطة في فرحي ومكانوش متخيلين حبي ليهم بالشكل ده، وصحباتي كانوا مبسوطين ولم أنظر للشيء السلبي في هذا الأمر، وأنا شاريه التراب اللي بيمشي عليه أحمد».





البيان