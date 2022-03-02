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الأربعاء، 02-03-2022 12:33 م

أمريكا..فتاة مصابة بمتلازمة داون تؤسس شركة لإنتاج البسكويت تكسب 1.2 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - قصة ملهمة بطلتها فتاة مصابة بمتلازمة «داون»، تحدّت المجتمع الذي لم يؤمن بقدراتها بسبب مرضها، وحققت المستحيل، إذ تمكنت في ظرف 5 سنوات من تأسيس شركة لإنتاج البسكويت وصلت مكاسبها إلى 1.2 مليون دولار حتى الآن.

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تخرجت هذه الفتاة في جامعة كليمسون (كارولينا الجنوبية) وهي في الـ26 من عمرها، ثم انتقلت إلى بوسطن على أمل إيجاد عمل لتعيل نفسها، ولكن في كل الوظائف التي تقدمت لها كانت الإجابة “أنت لا تصلحين”.


الكاتبة كوري ستيغ، نقلت في تقرير نشره موقع “سي إن بي سي” (Cnbc)- ، قصة السيدة كوليت ديفيتو وعمرها 31 عاما الآن.

 

وفي التفاصيل، تنحدر كوليت ديفيتو -التي ولدت بخلل جيني يسمى متلازمة داون- من عائلة فيها كثير من رواد الأعمال، ولقد كانت طموحة جدا وقررت تحويل هوايتها إلى مصدر للدخل.


وقد واجهت في البداية صعوبة في إطلاق هذا المشروع، إلا أن والدتها روزماري ألفريدو قررت تعليمها أبجديات إدارة المشاريع الصغرى. واليوم تقوم كوليت ديفيتو بتشغيل شركتها الخاصة “كوليتيز كوكيز” (Collettey’s Cookies)، وهي شركة ناشئة سريعة النمو تبيع


البسكويت عبر شبكة الإنترنت، وفي 7 محلات تجارية، وفي واحدة من كبرى حدائق بوسطن. وحققت هذه الشركة حتى الآن مكاسب بقيمة 1.2 مليون دولار منذ إطلاقها في ديسمبر/كانون الأول 2016.

 

وتشغّل هذه الشركة 15 موظفا، أغلبهم لديهم إعاقات، وتؤكد كوليت ديفيتو أنها تعمدت توظيف هؤلاء الأشخاص، لمساعدتهم على دخول سوق العمل، لأنها تعرف جيدا الصعوبات التي يواجهها الذين ولدوا بإعاقات في الولايات المتحدة.

 

كما أن المكتب الأميركي لإحصاءات العمل أكد أنه خلال عام 2020، تمكن 17.9% فقط من أصحاب الاحتياجات الخاصة من إيجاد وظيفة.

 

وتخصص ديفيتو جزءا من جهدها ووقتها لتقديم التدريب المباشر للموظفين الجدد الذين لديهم إعاقات، حتى تساعدهم على الاندماج والقيام بعملهم على أفضل وجه، وهي تعتبر أن هذا الدور يمثل مهمة نبيلة يجب عليها مواصلة القيام بها.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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