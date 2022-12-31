أهم الاكتشافات العلمية الغريبة في العام 2022

الوكيل الإخباري - ما هي أبرز الاكتشافات العلمية، التي ميّزت العالم في العام 2022، الذي أوشك على النهاية؟



يناير

تقول قناة "دي. دبليو" الألمانية أن العام 2022 بدأ بتقديم صورة مذهلة التقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب على مسافة نحو 1,5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض. وقد وفرت الصورة فرصة لرؤية الكون بطريقة غير مسبوقة.

وفي الشهر ذاته، كشف باحثون عن أن فيروس "إبشتاين بار" هو السبب الرئيسي لمرض التصلب العصبي المتعدد.

ولأول مرة، جرى زرع قلب معدّل وراثيًا مصدره خنزير في مريض، وهو الأمر الذي فتح باب الأمل في إمكانية زرع أعضاء في أجساد المرضى من مصادر غير بشرية. وجاء ذلك رغم وفاة المريض بعد شهرين من عملية زرع القلب المعدل وراثيا في جسده.

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فبراير

في فبراير، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خطتها للتخلص من محطة الفضاء الدولية، التي تعد أكبر محطة من صنع الإنسان في الفضاء، وذلك بحلول عام 2031.

وقالت ناسا إنها سوف تُغرق المحطة في قاع المحيط الهادئ عندما تتقاعد وتعود إلى الأرض.



مارس

أصبح مارس عالقا في الأذهان باعتباره شهرا لتوعية بمرض "الحبسة" أو فقدان القدرة على الكلام عندما أُعلنت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس عن إصابته بهذا المرض ما دفعه إلى الاعتزال.

وفي الشهر ذاته، ذكرت دراسة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا تجاوزت عتبة الـ 18 مليون وفاة على مستوى العالم في عدد بلغ ثلاثة أضعاف ما أعلنته منظمة الصحة العالمية في حينه.

وخلال الشهر نفسه، تم العثور على سفينة المستكشف القطبي إرنست شاكلتون في أنتاركتيكا وكانت في حالة جيدة فيما جرى الإشادة بالأمر باعتباره "أحد أهم اكتشافات القطب الجنوبي".



أبريل

في أبريل، أشارت دراسة إلى أن الباحثين اكتشفوا طفرات جينية تشير إلى خطر الإصابة بمرض الفصام، إذ جرى اكتشاف 120 جينًا يمكن أن تلعب دورا في التسبب في اضطرابات مرض الفصام.

وفي الشهر ذاته، كثفت دراسة عن دور مادة كيماوية تُعرف باسم "سيلوسيبين" وتُستخلص من فطر يُطلق عليه "الفطر السحري"، في علاج المصابين بالاكتئاب الشديد.

وشدد الأطباء على ضرورة عدم تناول مادة سيلوسيبين دون وصفة من الطبيب.



مايو

في مايو، كشف علماء فلك عن أول صورة لثقب أسود يتم تصويره في قلب مجرتنا "درب التبانة"، اطلق عليه اسم "ساغيتارياس إيه". وتزيد كتلة الثقب الأسود عن كتلة الشمس بمقدار 4 ملايين مثل ويقع على بعد 26000 سنة ضوئية من الأرض.

وفي الشهر ذاته، أكدت دراسة على أن النوم لسبع ساعات متواصلة يعد بالأمر الكافي للحفاظ على الصحة العقلية والأداء المعرفي فيما شارك في الدراسة 500 ألف شخص.

ومع استمرار جائحة كورونا في حصد الأرواح، جاء رصد أولى الإصابات بمرض "جدري القرود" على المستوى العالم في مايو، فيما أقدمت منظمة الصحة العالمية على تغيير اسم الفيروس إلى "ام بوكس".



يونيو

في يونيو، توقع باحثون في معهد "ألفريد فيجنر" الألماني أن يؤدي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري إلى اختفاء التندرا السيبيرية بالقطب الشمالي بحلول منتصف الألفية.

وحمل الشهر ذاته نبأ سارا تمثل في ظاهرة علمية نادرة، حيث اصطفت خمسة كواكب - عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل- مع هلال قمر.



يوليو

في يوليو، أعلن علماء يعملون في أكبر مصادم في العالم يُعرف باسم "مصادم الهدرونات الكبير"، عن اكتشاف ثلاثة جسيمات أخرى داخله.

وكان الشهر ذاته موعدا انتظره العلماء حيث جاء اكتشاف بخار ماء في الغلاف الجوي لكوكب ضخم يبعد 1150 سنة ضوئية عن الأرض في صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب.



أغسطس

في أغسطس، كشفت دراسة عن أن استهلاك الحليب ليس السبب الرئيسي وراء تطوير الإنسان القديم قدرته على هضم اللاكتوز عندما يصبح بالغا.

وفي الشهر ذاته، تمكن العلماء من معرفة فيروس كورونا بطريقة أكثر دقة عندما جرى الكشف عن نتائج دراسة أجريت على 1.2 مليون مريض على مدار عامين.

كما شهد الشهر ذاته قيام علماء بفك رموز كتابة القديمة تُعرف باسم الكتابة "العيلامية الخطية" التي استخدمت في إيران قبل حوالي 2300 إلى 1800 عام قبل الميلاد.



سبتمبر

في سبتمبر، حقق علماء الفضاء ما اُعتبر خيالا علميا مع إنجاز أول محاولة بشرية للاصطدام بكويكب إذ اصطدم مسبار "دارت" بكويكب يُعرف باسم "ديمورفوس" فيما كان الهدف من ذلك معرفة مدى إمكانية منع اصطدام الصخور أو الكويكبات بالأرض.

أكتوبر

بدأ شهر أكتوبر بالإعلان عن جوائز نوبل، حيث ذهبت جائزة نوبل في الطب إلى سفانتي بابو لأبحاثه في مجال التطور البشري فيما حصل العلماء آلان أسبك وجون كلوزروأنطون زيلينجر على جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لأبحاثهم فى مجال فيزياء الكم.

وقد فاز مورتن ميلدال وباري شاربليس وكارولين بيرتوزي بجائزة نوبل للكيمياء تقديرا لإسهاماتهم في تطوير "الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة".

وفي الشهر ذاته، جرى الكشف عن إمكانية استخدام المسح المغناطيسي من أجل التعرف على ما في باطن الأرض من آثار.

ويصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لشلل الأطفال، لكنه تصادف هذا العام باكتشاف حالات إصابة في عينات الصرف الصحي بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



نوفمبر

في نوفمبر كشفت دراسة عن أن البشر القدامى قاموا بطبخ الطعام قبل 780 ألف سنة وليس قبل 170 ألف سنة، وفقا لاعتقاد سابق.

وفي الشهر ذاته، أطلقت ناسا مهمة "أرتميس 1" غير المأهولة إلى القمر بعد تأجيل العملية مرتين متتاليتين فيما يهدف برنامج "أرتميس" إلى إعادة البشر إلى القمر لبناء قاعدة والانطلاق صوب الكوكب الأحمر أو المريخ.



ديسمبر

في ديسمبر، كشف علماء أمريكيون عن تحقيق طفرة في مجال الاندماج النووي الذي يعد مصدر طاقة الشمس.

ويأمل العلماء في أن يصبح مجال اندماج الطاقة جزءا من مصادر الطاقة المستدامة في المستقبل، بيد أن الطريق لا يزال طويلا.

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