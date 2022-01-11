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الثلاثاء، 11-01-2022 01:34 م

إجراءات أمنية مشددة في قلعة وندسور من أجل الملكة

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الوكيل الإخباري - يبدو أن العائلة البريطانية المالكة تعيش حالة من القلق وسط مخاوف أمنية متزايدة على الملكة إليزابيث الثانية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أخيراً فرض منطقة "حظر طيران" فوق قلعة وندسور.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تفاصيل القرار الجديد، حيث سيُمنع مرور الطائرات المدنية والدرونز (الطائرات بدون طيار)، اعتباراً من 27 كانون الثاني (يناير) الجاري، على ارتفاع 2500 قدم فوق القلعة، وبررت الهيئة هذا الإجراء الغريب بأنه من أجل المصلحة العامة.

 

ويأتي هذا القرار الأمني السريع بعدما تسلّل متطفل وبيده قوس ونشّاب إلى داخل ساحة القصر الملكي الضخم، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في يوم عيد الميلاد تحت عنوان "اقتل الملكة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ستتم مراقبة المكان بالكامل من خلال متابعة الحركة الجوية، إضافة إلى إمكانية تدخل الطائرات المقاتلة إذا اخترقت أي طائرة المنطقة، وفشلت في الاستجابة لتحذيرات الراديو.

كذلك ستُمنح الشرطة التي تحمي القلعة على الأرض على مدار الساعة مزيداً من الصلاحيات، لمنع تجول طائرات الدرونز غير القانونية، علماً أن من المعروف أن الملكة إليزابيث تخاف كثيراً من طائرات الهليكوبتر.


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