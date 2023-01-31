الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 01:40 م

إزالة البقع الدهنية من الملابس.. إليك هذه الطريقة

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الوكيل الإخباري - قد تتحول بقع الدهون على الملابس إلى كابوس، لصعوبة إزالتها والتخلص من بقاياها أثناء غسلها.

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وللتخلص من هذه المشكلة، شدد منتدى الغسل الألماني على ضرورة إزالة البقع الدهنية بسرعة، وذلك بواسطة ماء ساخن ومنظف سائل مخصص للملابس الملونة أو الحساسة.

 

وبالنسبة للملابس المصنوعة من الصوف أو الحرير، فإنه ينبغي استعمال المنظفات المخصصة لإزالة البقع منها.


وأضاف الخبراء الألمان أنه ينبغي استعمال الماء البارد مع البقع الناتجة عن صفار البيض والحليب والآيس كريم؛ نظرا لأن هذه الأطعمة تحتوي على بروتين يتخثر في درجة حرارة تزيد عن 40 درجة ويصعب إزالته بعد ذلك. ويراعى في هذه الحالى استعمال منظف مخصص للصوف أو الملابس الحساسة.


وإذا كانت البقعة تتكون من عدة مواد، على سبيل المثال القهوة بالحليب، فيجب دائما استخدام الماء البارد فقط لشطفها، ثم غسل منطقة البقعة بالماء الفاتر والصابون أو المنظفات.


وبعد المعالجة الأولية للبقع، ينبغي غسل الملابس والمفروشات كالمعتاد في الغسالة الأوتوماتيكية للقضاء على بقايا البقع المحتملة.

 

العين الإخبارية 

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