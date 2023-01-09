اُتهم باقتحام منزلين.. كاميرا ترصد لحظة فرار سجين من شاحنة الشرطة في أمريكا

الوكيل الإخباري - اتُهم نزيل في السجن في منطقة تايلر بولاية تكساس الأمريكية، بالفرار أثناء عملية نقله إلى سجن آخر واقتحام منزلين أثناء فراره.

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ويواجه تيموثي شابيل الآن تهمتين تتعلقان بالسطو على منزلين والهروب أثناء اعتقاله.



قال مكتب شرطة مقاطعة سميث إن شابيل، الذي سُجن بدلاً من سند قيمته 50 ألف دولار بتهمة جنائية الأذى، تم نقله من سجن الشمال بالمقاطعة إلى سجنه المركزي.

قام شابيل بركل نافذة القفص الجانبية خلال توقف شاحنة النقل الخاصة به عند إشارة ضوئية حمراء، وفقًا للرقيب لاري كريستيان.

CNN

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