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الأحد، 10-09-2023 02:44 م

اشتهر بفيديو "طولي بالك" وحقق ملايين المشاهدات .. ما قصة المرض الذي يعاني منه الطفل السوري يوسف عثمان

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الوكيل الإخباري- حصل الطفل السوري يوسف عثمان، الذي يقيم في العراق، على ملايين المشاهدات بفضل مقاطع الفيديو الطفولية المضحكة والمشاغبة التي اشتهر بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ومع ذلك، فإن الكثيرين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعلمون أن الطفل يوسف يعاني من مرض نادر يُعرف باسم "تكون العظم الناقص" أو "العظم الزجاجي"، وهو مرض جيني نادر يصيب الأطفال.


وشرحت والدته قصة حياته ومعاناته مع المرض. خلال فترة الحمل، عانت والدته مع يوسف حيث أخبرها الأطباء بوجود مشكلة في الهيكل العظمي للطفل يوسف. ولكن لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء إلا بعد الولادة. وعندما وُلِد يوسف، اكتُشف أنه مصاب بستة كسور قبل الولادة وبمرض العظم الزجاجي، وهو مرض يصعب شفاؤه .


وأوضحت والدته أنها تلقت توجيهات من الطبيب بعدم حمل يوسف أو تحريكه من سريره أو تلبيسه ملابس ضيقة. وأشارت إلى أن الأشهر الستة الأولى من عمره كانت صعبة عليهما، خصوصًا أن المرض نادر وقليل من الأطباء يعرفون به.


وأضافت: "كل مرة كان ينكسر فيها يوسف ويتألم، كنت أفكر كيف يمكنني أن أحمل عظمًا من عظامي لأشعر بنفس الألم".


وتابعت وقالت إنها قامت بالبحث على الإنترنت واكتشفت معلومات حول علاج المرض في كندا، حيث يشمل العلاج حقنًا بالوريد".


وأكدت أن يوسف حاليًا يخضع للعلاج بانتظام تحت إشراف أطبائه، ويلاحظ تحسنًا تدريجيًا في قدرته على الزحف والحركة. ومع ذلك، يحتاج يوسف إلى تدخل جراحي لتصحيح التقوسات والكسور التي التحمت بطريقة غير صحيحة.

 

 




 

 


 

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