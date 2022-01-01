اكتشاف مخلوق غريب له 1306 أقدام في أستراليا

الوكيل الإخباري - أعلن العالم الأسترالي بول ماريك المختص بعلم الحيوان، عن اكتشاف مخلوق جديد، يمتلك 1306 أقدام، وهذا يعد رقما قياسيا جديدا.

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وأشار العالم الأسترالي إلى أن العلماء اكتشفوا هذا المخلوق في الأسبوع الماضي وأوضح: "نعم كان للحيوان المكتشف سابقا 750 قدما، وكان هذا رقما قياسيا، لأن مثل هذه الحيوانات لا يتجاوز عدد أقدامها عادة 100-200 قدم، وهذا ليس كثيرا".

ووفقا له، احتسب العلماء عدد أقدام هذا المخلوق الجديد على أساس عدد شرائح جسمه.





وقال: "يوجد في كل شريحة من جسمه أربعة أقدام، في حين المخلوقات المماثلة لها قدمان في كل شريحة. لذلك بعد أن احتسبنا عدد شرائح جسمه تبين أنها 330 شريحة".



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