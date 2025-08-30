الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
