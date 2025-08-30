السبت 2025-08-30 11:08 م
 

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات
السبت، 30-08-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة. 

 
 
أخبار محلية

أخبار محلية

