الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 12:02 م

الأوكرانيون يحتمون في مترو الأنفاق جراء هجوم صاروخي روسي - فيديو

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الوكيل الإخباري - لجأ سكان كييف للاحتماء في مترو الأنفاق بعد انطلاق صافرات الإنذار بسبب هجوم صاروخي روسي أصاب البنية التحتية في كييف ومدينة خاركيف.

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وكانت ضربات صاروخية روسية استهدفت مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف، وهو ما أسفر عن أضرار بالبنية التحتية الحيوية. وسُمع دوي سلسلة من الانفجارات ليلا، فيما حث عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، السكان على الاحتماء وتوخي الحذر مع سقوط حطام الصواريخ.

 

 

 

صحيفة صدى 

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