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الأحد، 04-02-2024 11:49 ص

الثقوب البدائية تغيّر مدار الأرض

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الوكيل الإخباري - اكتشف فريق من علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن بعض الثقوب السوداء القديمة قد تغير مدار الأرض مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات .

واقترح العلماء أن كتلاً دوامية من المادة، تسمى الثقوب السوداء البدائية، تحلق فوق نظامنا الشمسي مرة واحدة على الأقل كل عقد، ما يؤدي إلى تعطيل الكواكب والأقمار.

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وبحسب العلماء، فإن الثقوب السوداء البدائية التي تشكلت بعد وقت قصير من الانفجار الكبير قبل 12.8 مليار سنة، لها كثافة كويكب، ويمكن أن تسبب «تمايل» المدارات.


وتعتمد الدراسة الجديدة على نظرية مفادها أن الكون يعج بالثقوب السوداء البدائية، ما يعني أن الأجسام يجب أن تمر بالقرب من جوارنا الكوني.

 

البيان 

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