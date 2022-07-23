السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 02:38 م

الحمار يتوج بلقب "الحيوان الأليف" لعام 2022 في المانيا

WhatsApp-Image-2021-10-23-at-8.51.43-PM


الوكيل الإخباري-عند الحديث على الحيوانات الأليفة، غالباً ما تستحوذ صورة القطط والكلاب على ذهننا. في ألمانيا يبدو أن الصورة بدأت تتغير باختيار الحمار "الحيوان الأليف لسنة 2022".

اضافة اعلان

 

ما هو سبب هذا الاختيار؟ وبماذا يمتاز الحمار عن غيره؟

 

تقول الباحثة المتخصصة في السلوك كارولا أوترستيدت من مؤسسة "Bündnis Mensch und Tier" التي اختارت الحمار للفوز بجائزة "الحيوان الأليف لسنة 2022" إن "الحمير لطيفة للغاية وذكية"، وأضافت: "إذا نظر الناس للحمير على أنها غبية أو عنيدة، فذلك بسبب سوء فهم سلوكها". وواصلت كارولا كلامها بالقول إن الحمير تختلف تماما عن الخيول التي تهرب، حيث إن الحمار"يبقى ويحلل الوضع ويقارنه بتجاربه ثم يقرر".


لذلك، فإن ما يظهر على أنه عنيد يكون حذراً. وتتكيف الحمير مع التضاريس الجبلية، ويُعتقد أن أشكالها البرية تنحدر من المناطق شبه الصحراوية والجبلية في شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث بدأ الناس منذ حوالي 6000 إلى 7000 عام على ترويض هذه الحيوانات، التي جاءت إلى القارة الأوروبية منذ حوالي 3000 عام.


والسؤال الذي يطرح هو: هل اعتبار الحمار كحيوان أليف شائع حقاً في ألمانيا؟ 

وفي هذا الشأن تقول الباحثة المتخصصة في السلوك كارولا أوترستيدت "لم يعد الناس يمشون في الطبيعة مع الكلاب فحسب، بل أيضا مع حيوانات أخرى على غرار اللاما أو الحمير".


ومع ذلك، تحذر الخبيرة الألمانية من إهمال الحمير، إذ أنها حيوانات أليفة تتطلب الكثير من  الوقت والاهتمام والرعاية. وتقول في هذا الصدد "الحمار ليس حيوان مداعبة"، مشيرة إلى أن الحيوانات تحتاج إلى واحد على الأقل من نوعها من أجل المحافظة على "شراكات اجتماعية". وأضافت الخبيرة ذاتها "إذا فصلت حماراً عن صديقه  فهذه كارثة... إنه يصدر أصواتا ويشعر بالعزلة".


أيضاً، يصدر الحمار نهيقا عندما يشعر بالملل، وذلك لأنه لا يملك فرصا كافية لشغل نفسه، ولا يمكنه التحرك بشكل مناسب. وتحب الحمير الركض كثيراً ويُفضل أن يكون ذلك على طرق ذات تربة مختلفة.


أما المروج الخضراء فهي غير مناسبة، إذ أن متطلبات الطاقة الخاصة بالحيوانات تتكيف مع الطعام الضئيل في مناطقها الأصلية. ولا يعني إصدار الحمير للأصوات على أنها دائماً في مزاج سيء، بل قد تلجأ لذلك مع أجل الترحيب والتواصل.

 

 


DW

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_6_14_11_17_46_195

مخالفة "توك توك" يحمل 27 راكباً في الهند .. فيديو

أشعة-الشمس-في-الشتاء

احذريها .. 7 مكونات تجميلية تصبح خطرة عند التعرض لأشعة الشمس

thumbs_b_c_823f865929755f1a9b7662eaeb2e77ca

تحد خطير في "تيك توك" ينهي حياة فتى في أمريكا

9201823211152491

الأغلى عالمياً .. مراحل وتكلفة صناعة ثوب الكعبة المشرفة

image (1)

أغرب بلاغ .. سيدة تستدعي الشرطة لعنكبوت في المانيا !

1

تركيا.. افتتاح "القصر المغمور" بإسطنبول