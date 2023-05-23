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الثلاثاء، 23-05-2023 01:54 م

الذكاء الاصطناعي يُحيي تصميمات مستوحاة من مصر القديمة

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الوكيل الإخباري - استطاعت شركة مصرية ناشئة باسم "توتيرا" جمع التاريخ والتكنولوجيا الحديثة لبث الحياة في تصميمات فساتين وحلي مستوحاة من مصر القديمة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقول مؤسسو الشركة إن استخدام الذكاء الاصطناعي وفر عليهم الكثير من الوقت، مما مكن الفريق من إنشاء مجموعة متنوعة من التصميمات دون الحاجة إلى توظيف المزيد من العاملين.


كما استخدمت الشركة، التي كانت في الأصل شركة معمارية توسعت في عالم الموضة، التكنولوجيا على نطاق واسع لعرض مجموعاتها ودشنت عرض أزياء افتراضيا لتصميماتها على ميتافيرس.
وقالت هبة الله سليمان المديرة التنفيذية للشركة "الميتافيرس كانت جزءاً كبيراً كأداة لعرض التصميمات الخاصة بنا، حيث تم عرض أول مجموعة لتوتيرا فاشون على الميتافيرس في ميتاتوت، أول عرض أزياء لفساتين مصرية قديمة، بطابع مستقبلي. فنحن، هدفنا إظهار الهوية المصرية بطريقة مختلفة".

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