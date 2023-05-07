مفاجأة.. جيل كامل يدرس وظائف لن تكون موجودة في المستقبل!

الوكيل الإخباري - قال رجل الأعمال والملياردير الأميركي الشهير، مارك كوبان، في عام 2017 - "الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق، والتعلم الآلي - كل ما عليك إذا لم تفهمه – هو أن تتعلم هذه الأمور. لأنه بخلاف ذلك ستصبح ديناصوراً في غضون 3 سنوات".

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ومع تحقق نبوءته، فإن كوبان، لم يتوقف عند هذا الحد، وقدم أطروحة جديدة، حيث توقع مؤخراً، أن يكون تخصص علوم الكمبيوتر - الأعلى أجراً في العالم حالياً – غير ذي قيمة كبيرة لأصحاب العمل في المستقبل، بسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال كوبان في مقابلة على بودكاست "Recode Decode" مع كارا سويشر: "بعد عشرين عاماً من الآن، إذا كنت مبرمجاً، فقد تكون عاطلاً عن العمل". "لأنها مجرد رياضيات، وهكذا، مهما كان ما نحدده للذكاء الاصطناعي للقيام به، يجب أن يكون هناك شخص ما يعرف الموضوع بشكل أفضل".



وليس هناك شك في أن ما تنبأ به في عام 2017 يتحقق بشكل متزايد. ومن المؤكد أن القدرات المتزايدة للذكاء الاصطناعي تجعل الكثير من الوظائف عفا عليها الزمن، وليس فقط الوظائف التي تتطلب التشفير.



وفي تحول مثير للأحداث، بدأ كتاب أفلام هوليوود والأعمال التلفزيونية، من نقابة الكتاب الأميركية (WGA) احتجاجاً على الخلاف حول مشاركة الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص، بشكل أساسي للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص. ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف أن الكتاب الذين كانوا يكتبون عن "الآلات التي تسيطر على العالم" طوال هذه السنوات، هم الذين يتأثرون الآن. وبات الأمر أشبه باللغز "من زرع الفكرة أولاً؟!".



ويدعم وجهة نظر الكتاب، أنه من الصحيح أن تطبيقات مثل "ChatGPT" أو "Bard" مدربة بشكل أساسي على النصوص المكتوبة من قبلهم، وهذا هو السبب في أنهم قادرون على توليد نفس المخرجات. وأبرزت المفاوضة الرئيسية في WGA، إيلين ستوتزمان، خلال الاحتجاجات أن بعض أعضائها يشيرون إلى الذكاء الاصطناعي باسم "آلات الانتحال". ولا يزال الصراع بين الإسناد المناسب وحقوق التأليف والنشر حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مستمر، ويحتاج إلى حل قريباً، وفقاً لما ذكره موقع "Analytics India Mag"، واطلعت عليه "العربية.نت".



من جانبه، قال الكاتب الكوميدي آدم كونوفر لـ "TechCrunch"، "اقتراحنا هو أننا لسنا مطالبين بتكييف شيء من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وإن ناتج الذكاء الاصطناعي لا يعتبر عمل كتّاب".



وقال كوبان في نفس المقابلة: "إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة شكسبير، فهناك من يعرف شكسبير بشكل أفضل". ويضيف أيضاً أن الأشخاص من تخصصات البرمجة الرئيسية الذين يتخرجون الآن قد يكون لديهم فرص قصيرة الأجل أفضل من أي شخص خبير في شكسبير.



تدريب البشر مثل الذكاء الاصطناعي

ولكن على الجانب الآخر، يجادل الأشخاص على "تويتر" بأن الحاجة إلى درجات علمية في علوم الكمبيوتر ستزداد مع زيادة الحاجة إلى فهم هذه الأنظمة. وعلى الرغم من أنه قد لا تكون هناك حاجة كافية للوظائف التقنية البسيطة التي يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي من خلال عدة أدوات، إلا أن فهم التصميم الكامن وراء أنظمة الذكاء الاصطناعي سيستمر.



وعلى عكس وجهة نظر كوبان، غرد "يان لوكن"، رئيس الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا بلاتفورمز"، حول كيف يقول كل خبير اقتصادي في العالم أن أي تقنية للأغراض العامة تستغرق ما لا يقل عن 15 إلى 20 عاماً حتى يكون لها تأثير على الإنتاجية. يتم تحديد التأخير من خلال مدى سرعة تعلم الناس والتكيف معه. "لذا لا، لن يتسبب الذكاء الاصطناعي في بطالة جماعية فورية". واختتم لوكن، تغريدته بأنها ستحل محل الوظائف بمرور الوقت فقط وتجعل الناس أكثر إنتاجية"، تماماً مثل أي ثورة تكنولوجية أخرى.



وهذا مشابه لفكرة سام ألتمان مؤسس OpenAI وChatGPT، بأن الهدف أنه يريد "جعل البشر عظماء". ويحدث ذلك عندما ننتقل إلى مرحلة الإنكار، ونصل إلى القبول، واعتماد التكنولوجيا في النهاية". أو بشكل آخر، "جعل الذكاء الاصطناعي زملاءنا في فريق العمل".



وعلى نفس المنوال، قال الاقتصادي الأميركي، ريتشارد بالدوين، في حلقة نقاشية في قمة النمو في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، "لن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك، إنه شخص ما يستخدم الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظيفتك".



غير متحيزين

وقد يكون من السابق لأوانه معرفة ذلك. لكن حقيقة أن البشر يحتاجون إلى التدريب تماماً مثل نماذج الذكاء الاصطناعي ليكونوا غير متحيزين وأكثر قدرة وكفاءة فيها هي حاجة الساعة. وربما يكون توقع "لوكن" صحيحاً، لكن هامش 15-20 عاماً يبدو وكأنه وقت طويل.



ليس هناك شك في أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية تخلق اضطراباً في السوق. سواء كانت شركات أو مؤسسات أو حتى موظفين داخل الشركات، يشعر الجميع بالخوف المتزايد بشأن التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي - ما عليك سوى إلقاء نظرة على عمليات التسريح.



في الآونة الأخيرة، قام الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، جيوفري هينتون، أيضاً بالخروج من "غوغل" وأعرب عن آرائه حول مخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز"، تحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، وأعرب هينتون أيضاً عن مخاوفه بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على إلغاء الوظائف. بينما كان على الجانب الآخر، ساتيا ناديلا، والذي قال إن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانية خلق المزيد من الوظائف.



إضافة إلى كل هذا، تقوم الشركات باستبدال الأشخاص بالوظائف التي يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي. إذ أعلنت شركة "IBM" مؤخراً أنها ستتوقف عن التوظيف في 7800 وظيفة يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي.



في الوقت الحالي، يشبه الوضع في كل مجال وقطاع تسريح العمال في مجال التكنولوجيا الكبيرة، والآن أصبحت أدوار الكتاب في هوليوود على المحك. ربما بدلاً من التخلي عن الذكاء الاصطناعي تماماً، يجب على الكتاب تبني فكرة الذكاء الاصطناعي في أعمالهم. على الأرجح، سنرى أفلاماً مكتوبة بشكل أفضل في المستقبل.

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